Paseo de Verstappen para celebrar su tricampeonato: doblete de McLaren y sexto agridulce de Alonso

El sábado no pudo 'celebrar' el tricampeonato en la sprint pero hoy se ha dado uno de sus habituales paseos dominicales. Max Verstappen ha conseguido en Catar la decimocuarta victoria de la temporada en 18 carreras (Pérez x2 y Sainz se llevaron las otras 3) en un día en el que McLaren reafirma su subidón (Piastri 2º y Norris 3º), los de Woking son seguramente la segunda mejor escudería del momento y siguen recortando a Aston Martin en el Mundial de Constructores. Alonso finalizó sexto pero hubiera sido quinto de no hacerse una excursión por la grava tras su última parada. Eso sí, recorta 8 puntos a un Hamilton que no pasó de la primera curva.

Hamilton, fuera en la primera curva tras 'comerse' a Russell

Esperábamos una locura en Losail y tardó exactamente 10 segundos en decretarse el caos tras la salida. Hamilton se pasó de optimista y tocó a Russell al intentar pasarle por fuera en las primeras curvas, Lewis se quedó en la grava y su compañero pasó por boxes para solventar los daños y volver a pista. Parecía una carrera sin esperanzas para George pero sería uno de los más rápidos de la parrilla. Primer Safety de la carrera, y gracias que Fernando se salvó de tocarse con los dos Mercedes, suceso que aprovechó Piastri para pasar del sexto al segundo puesto.

Pronto empezó el baile en boxes y el ritmo de Norris y Russell comenzó a ser un problema para las aspiraciones de podio para Alonso. Los británicos volaban con cualquier neumático y tras la segunda ventana Lando pasó a un Alonso que gozaba de buen ritmo pero no le daba para alcanzar a los McLaren y al Mercedes de Russell. Atrás hubo luchas bonitas y muchas pasadas de frenada y especialmente de 'track limits', Pérez, Stroll y Ocon se llevaron más de una sanción cada uno.

Salida de pista de Alonso: Leclerc lo aprovechó

Mientras tanto, Fernando coqueteaba con el podio cuando, de repente, su Aston Martin le dio un trallazo de la nada y se salió de pista: perdió unos 10 segundos. Se fue a la grava y cedió la posición con Russell y Leclerc, con el primero no iba a tener opciones pero con Charles lo tenía muy controlado. Fue rápido el Aston pero puede que bajaran sus prestaciones tras salirse de pista y el fondo plano quedara dañado.

Alonso se quejó de un calor infernal en su cockpit: "Echadme agua o algo...", le dijo a sus mecánicos antes de hacer su última parada. El samurái quedó muy lejos del monegasco en su intento de recuperar la posición pero terminó sumando 8 puntitos muy valiosos que le mantienen en la cuarta posición del Mundial y le acercan un poquito a Hamilton. Stroll también recuperó muchas posiciones pero se quedó sin puntuar por apenas 1 segundo tras una sanción final de 5 segundos. Carrera interesante e infernal para los pilotos, como preveíamos, Sargeant, completamente extasiado, se tuvo que bajar de su Williams.