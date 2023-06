Fernando Alonso contesta al menosprecio de Helmut Marko

Helmut Marko lanzó un dardo a Fernando Alonso tras el GP de Mónaco: "Es sorprendentemente rápido y muy consistente, pero en realidad nunca ha podido plantar cara a Max". El asesor de Red Bull cree que el piloto de Aston Martin, que acumula cinco podios en seis carreras, no podría desafiar a Verstappen.

"Alonso es sorprendentemente rápido y muy consistente, pero en realidad nunca ha podido plantar cara a Max"

Marko también señala que a partir de julio la ventaja de Aston Martin en el túnel de viento se verá recortada: "Si Aston Martin se mantiene segundo en el campeonato habrá un reajuste de la cantidad de tiempo en el túnel de viento hacia la mitad del Mundial". Algo que, a su juicio, debilitaría a la escudería de Silverstone.

El asesor del equipo energético confía en que la hegemonía de Red Bull no se verá en entredicho y que Aston Martin acabará viniéndose abajo: "Entonces, se les reducirá enormemente ese tiempo y el límite de costes es otro factor, así que eso también podría tener un impacto".

De hecho, Helmut Marko da por acabada la lucha por el título: "La lucha por el Mundial ha llegado a su fin. La realidad es que Max nunca ha visto a Checo como una amenaza", afirmó en una entrevista sobre Verstappen, a quien compara con Ayrton Senna. Tras Mónaco, donde Aston Martin peleó por la victoria, tiene claro que en el GP de España tienen ventaja: "Creo que en Barcelona debería ser más fácil para nosotros ser el favorito".

'Verstappen es el mejor'

Fernando Alonso, lejos de entrar al trapo, no se ha dado por aludido ha sido elegante en su 'contestación' en RTVE. De hecho, el ovetense reconoce que Verstappen es a día de hoy el mejor piloto de la parrilla: "Diría que es Max Verstappen porque ha ganado los dos últimos campeonatos y lidera este año. Es el competidor más duro de la parrilla actual. Parece que no tiene puntos débiles".

Y el bicampeón de F1 asturiano abunda: "No tiene fines de semana malos. No te deja nada de lo que te puedas aprovechar. Sé que el Red Bull es un gran coche y están dominando, pero él no tiene errores", sigue Fernando Alonso.

"A lo mejor se lo estamos poniendo fácil porque gana con segundos de ventaja. Vamos a ver si le apretamos y aparece algún fallo suyo", confiesa el piloto de Aston Martin.