Revelan el rifirrafe de Fernando Alonso y Aston Martin cuando empezó a llover en Mónaco

Fernando Alonso buscaba la 33 cuando la lluvia hizo acto de presencia en las calles de Mónaco. El español perseguía al Red Bull de Max Verstappen, pero un error con la estrategia en la primera parada le privó de luchar por la victoria hasta el final con el neerlandés.

Empezaba a llover en el Principado y el bicampeón asturiano entró a boxes para calzar neumáticos medios; poco después tendría que volver a poner los intermedios para lluvia, algo que hizo directamente Verstappen. Adiós a la pelea por la victoria. ¿Cómo se gestó esa arriesgada decisión?

La conversación por radio entre Fernando Alonso y su equipo arroja luz sobre lo ocurrido. "¿Qué amenazas tenemos?", cuestionaba el español. "Sobre todo la lluvia, más o menos dentro de 15 vueltas. Verstappen ha mencionado que cae algo de lluvia entre las curvas 6 y 8", le avisaron desde el box del equipo de Silverstone.

"Bueno, el duro no es el mejor neumático. No sé qué hacer. Llueve mucho en la 7, se va muy lento"

Después, el piloto astur opina sobre cuándo deberían hacer la parada: "Cuando nos quitemos a los doblados de encima creo que, de todos modos, es más seguro que paremos en boxes. Y si llueve, tenemos goma más fresca". El equipo lo vio bien: "Entendido, Fernando. Estamos de acuerdo".

En ese momento, empieza a llover en Mónaco: "Ya llueve a la salida de la 10. ¿Qué dice la previsión de lluvia?", preguntó entonces Fernando Alonso. Desde el muro lo tenían claro: "Nuestra previsión dice que es lluvia ligera, solo ligera". Las dudas del ovetense aumentan: "Bueno, el duro no es el mejor neumático. No sé qué hacer. Llueve mucho en la 7, se va muy lento". Y sus ingenieros: "Vale. ¿Todavía está para medios en la curva 7?".

Después, Fernando pregunta por sus cronos a Aston Martin: "Pista deslizante delante. El ritmo es muy similar a Verstappen. Piensa si la pista está para intermedios". Y el español les vuelve a recordar qu eso "depende de la previsión". E insisten desde el muro: "Creemos que es una lluvia rápida, según el radar".

Alonso intenta conocer la estrategia de Red Bull: "¿Hacemos lo que haga Verstappen o qué?". El equipo aclara que Verstappen sigue en pista: "Todavía puedes parar y salir por delante de Ocon. Puedes quedarte en pista, este tramo está totalmente seco".

Un detalle que no convenció al piloto asturiano: "¿Pero cuánto tiempo? Porque con gomas de seco estamos en las mismas condiciones que ellos, pero con goma fresca...". "Sí, sí. Estamos en ello, estamos pensando en eso. Por ahora te estás escapando de Ocon", señalaron desde el muro.

"Las curvas 7-8 probablemente ya son buenas para intermedios, pero el resto del circuito estaría demasiado seco, supongo. No sé", dijo finalmente Fernando. En ese instante Aston Martin aprueba finalmente la parada: "Vale, vamos a parar en esta vuelta y pondremos medios".

Sin embargo, la lluvia no cesó sino que aumentó tras la parada: "Vigilad a la gente que pone intermedios. Llueve fuerte en la curva 3, creo que está para intermedios. Sí, llueve muy fuerte en la 5. Intermedios para la próxima vuelta", cerró el ovetense.

Contento tras la carrera

No obstante, Fernando Alonso acabó segundo y, tras la carrera, explicó la decisión: "Me habéis preguntado varias veces y me sorprende que lo hagáis. Supongo que desde la televisión se ve una carrera diferente que desde dentro del coche. El circuito estaba seco, o casi seco, a un 90%. Sólo había agua en un par de curvas. Tenía que entrar ya a boxes, he preguntado al equipo por la meteo, me han dicho que no iba a llover mucho y he decidido poner neumáticos de seco ¿Cómo iba a pedir neumáticos intermedios si el asfalto apenas estaba mojado?", recogía el diario El Mundo.

Estaba seguro de que en ningún caso habría ganado en las calles del Principado: "En ese momento pensé que era lo correcto. Luego todo cambió en un minuto, la lluvia se intensificó, pero en ese momento era lo correcto. Igualmente tenía margen para hacer una segunda parada. Igualmente hubiera ganado Max porque era más rápido. Realmente no podía superarle. Lo importante es que he acabado segundo en Mónaco, que he conseguido otro podio. Ahora hay que celebrar en lugar de pensar en qué hubiera pasado si todo hubiera sido distinto".