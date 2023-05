¿Habría ganado Fernando Alonso en Mónaco si hubiera puesto neumáticos de lluvia?

El Gran Premio de Mónaco estaba marcado en rojo en el calendario de Fernando Alonso y Aston Martin: tanto el asturiano como la escudería de Silverstone creían que la victoria 33 podía caer al fin en Montecarlo. No obstante, un error de estrategia en la parada de Alonso justo cuando empezaba a llover en el revirado trazado urbano evitó que el español pudiera poner en aprietos el triunfo del Red Bull de Verstappen. Pero, ¿qué habría sucedido si Fernando hubiera montado neumáticos intermedios en lugar de medios? ¿Habría ganado el asturiano? Analizamos los cronos para arrojar luz.

Cuando Alonso hizo su parada en la vuelta 54 para calzar neumáticos medios (seco), había ganado más de cinco segundos sobre Verstappen en esa vuelta y estaba a solo ocho segundos por detrás. Ese número es clave: ocho segundos.

En la vuelta 55, con la lluvia cada vez más fuerte, Verstappen estaba peleaba por seguir en pista con sus neumáticos slicks desgastados. El neerlandés inclusó rozó el muro con su Red Bull antes de entrar a boxes para calzar, él sí, los intermedios. Alonso, al ver la pista mucho más mojada, no tuvo más remedio que volver a entrar para hacer lo mismo.

Nos fijamos en los cronos de Hamilton, Ocon y Gasly

¿Qué habría pasado si Alonso, en la vuelta 54, hubiera puesto los neumáticos de lluvia y no los medios? Pues solo hay que ver lo que hicieron Hamilton, Ocon y Gasly con sus nuevos intermedios: al final de la vuelta 55, Hamilton había ganado 14,8 segundos sobre Verstappen, Ocon 12,2 y Gasly 5,2.

Los cronos, por tanto, sugieren que si Alonso hubiera calzado los intermedios y hubiera pilotado al ritmo de Hmailton habría compensado sin problemas los ochos segundos de desventaja que tenía antes de entrar al garaje para cambiar gomas. Al ritmo de Ocon y Gasly, no lo habría conseguido.

Sin embargo, estos números no incluyen la parada en boxes de Verstappen y el tiempo perdido al salir. Para eso, según Jolyon Palmer en la BBC, tenemos que fijarnos en la vuelta 56: desde el final de la vuelta 53 hasta el final de la vuelta 56, Hamilton ganó 20 segundos netos sobre Verstappen, Ocon 17 netos y Gasly 6.3 netos.

Si aplicáramos estos cronos a Alonso, el ovetense habría estado muy por delante de Verstappen si hubiera calzado inters en la vuelta 54 y condujera al ritmo de Hamilton u Ocon, suposición más que plausible en el caso del genial piloto de Aston Martin.

Por tanto, resulta más que razonable, con estos números en la mano, pensar que si Alonso hubiera puesto intermedios en la vuelta 54 el español habría estado por delante de Verstappen con un margen significativo. Es evidente que Max le habría dado cazo en unas vueltas, pero adelantar es casi imposible en Mónaco... así que la 33 habría estado más cerca que nunca.

¿Quién tomó la decisión de no calzar los intermedios?

Una vez acabada la carrera y celebrado un nuevo podio en el Mundial de F1, el bicampeón de F1 asturiano explicó cómo se tomó la decisión de no montar intermedios: "Me habéis preguntado varias veces y me sorprende que lo hagáis. Supongo que desde la televisión se ve una carrera diferente que desde dentro del coche. El circuito estaba seco, o casi seco, a un 90%. Sólo había agua en un par de curvas. Tenía que entrar ya a boxes, he preguntado al equipo por la meteo, me han dicho que no iba a llover mucho y he decidido poner neumáticos de seco ¿Cómo iba a pedir neumáticos intermedios si el asfalto apenas estaba mojado?", recogía el diario El Mundo.

Con todo, parecía convencido de que en ningún caso habría ganado en las calles del Principado: "En ese momento pensé que era lo correcto. Luego todo cambió en un minuto, la lluvia se intensificó, pero en ese momento era lo correcto. Igualmente tenía margen para hacer una segunda parada. Igualmente hubiera ganado Max porque era más rápido. Realmente no podía superarle. Lo importante es que he acabado segundo en Mónaco, que he conseguido otro podio. Ahora hay que celebrar en lugar de pensar en qué hubiera pasado si todo hubiera sido distinto". Los números desmienten a Fernando.