Fernando Alonso, completamente desquiciado tras la qualy de Singapur: aspavientos, golpes en la cabeza...

El piloto de Aston Martin terminó muy enfadado con el coche, o con un error propio en Q3, que le impidió clasificar mejor en Singapur: "Lo tendremos muy difícil para puntuar, no creo que pase nada mañana".

Fernando Alonso durante la clasificaci&oacute;n del GP de Singapur

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de SingapurEFE

Pese a que volvió a clasificarse para la Q3 y saldrá décimo en el GP de Singapur, Fernando Alonso terminó la clasificación (10º) muy enfadado después de no poder mejorar su vuelta y no bajar el tiempo de Bearman ni Hajdar en la última sesión del sábado.

Aspavientos y golpes en el casco

Las cámaras de DAZN captaron el momento en el que el asturiano finalizó su última vuelta en Q3 y sabedor de que no había mejorado a ninguno de los nueve pilotos restantes comenzó a hacer aspavientos e incluso darse golpes en el casco.

Seguramente el Aston Martin estaba para mucho menos, como demostró Stroll cayendo en la Q1 (17º), pero Fernando lo metió en la Q3 por octava vez esta temporada... y pese a todo no pareció ser un resultado suficientemente positivo. El de Oviedo no terminó satisfecho por el comportamiento del AM25, o por contra, fue consciente de que pudo cometer un error durante la vuelta que le costó un par de décimas preciosas. El lenguaje no verbal en el coche evidenciaba su enfado, y más tarde se confirmó cuando atendió a la prensa.

"Cambiamos cosas en el set-up e hicimos el coche más lento"

"Cambiamos cosas en el set-up e hicimos el coche más lento, a veces nos pasa. Y los otros hicieron su coche más rápido, así que es una combinación de los dos factores", empezó diciendo. "Mañana lo tendremos muy difícil, salimos en la parte sucia y no creo que pase nada por delante para ganar posiciones. Tenemos coches rápidos detrás... Si sumamos será uno o dos puntos", explicó antes de volver a destacar que en los circuitos donde van mal serán "últimos" y en los 'buenos' lucharán "por ser novenos o décimos".

Fernando sigue con un balance inmaculado en clasificación respecto a su compañero (18-0) pero este domingo buscará recortarle puntos para acercarse o incluso superarle en el Mundial, y es que solo una casuística surrealista mantiene al canadiense por delante (32 a 30 puntos). 'Magic' tendrá que luchar con Bearman, Hajdar, Hulkenberg, Lawson, Tsunoda y compañía para volver a puntuar, algo que no ocurre desde el GP de Zandvoort (8º).

La parrilla del domingo

Esta es la parrilla oficial del domingo, la cual se ha visto alterada tras la clasificación con las descalificaciones de ambos Williams, Sainz y Albon, por irregularidades en sus alerones traseros (DRS).

