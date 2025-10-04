Fernando Alonso lo vuelve a hacer: de nuevo en la Q3 y décimo en la qualy de Singapur

Cuando solo depende de Fernando Alonso, casi todo sale a pedir de boca. El asturiano sacó la chistera de nuevo en las calles de Singapur para meter el Aston Martin en Q3 (10º) y hacerlo además por octava vez esta temporada. Una qualy apretadísima, que se definió por milésimas y que cayó del lado de George Russell, el hombre invisible. Verstappen y Piastri completaron el top 3.

Singapur nunca defrauda y siempre consigue sacar el máximo de los pilotos y los monoplazas. Este sábado volvió a ser una buena prueba de ello, y lo mejor de esta Fórmula 1 es que, a pesar del dominio de McLaren, cada cierto tiempo experimentamos sorpresas como la de Mercedes hoy, que consiguió 'colocar' a Russell en la pole por delante de Verstappen (2º) y Piastri, 3º y otra vez batiendo a su compañero Norris (5º). Antonelli firmó un gran cuarto puesto.

Una qualy revuelta en la que los McLaren se encontrarán rodeados por Mercedes y Ferrari en la salida, Hamilton (6º) sí que batió hoy a un Leclerc (7º) que no levanta cabeza. Bearman, Hajdar y Alonso fueron los invitados a la Q3.

Sainz, fuera en Q2

No tuvo tanta suerte, o al menos el ritmo necesario, Carlos Sainz, que quedó eliminado en la segunda sesión junto a su compañero Albon. También apuntaba alto Williams este fin de semana pero, al menos de momento, saldrán fuera del top 10 en busca de rascar algún punto. Lo mismo buscará Fernando, 10º y con opciones de llevarse alguno si mantiene la posición y "pasa algo" con alguno de delante. El Aston Martin no estaba para Q3 pese a que el viernes lideró los Libres 1. Stroll, como de costumbre, cayó eliminado en Q1, y es que el canadiense solo ha participado dos veces en la última sesión clasificatoria (Emilia Romaña y Hungría). El balance con el español los sábados sigue siendo ridículo (0-15).

"No creo que pase nada mañana"

Pese a un 'buen' décimo, Fernando no parecía muy contento cuando atendió a la prensa tras la sesión: "No creo que pase nada mañana, no han fallado ninguno de los grandes, mañana saldremos por la parte sucia y será muy difícil. Para nosotros ir bien es ser novenos o décimos", explicó.

