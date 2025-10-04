Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Fernando Alonso lo vuelve a hacer: de nuevo en la Q3 y décimo en la qualy de Singapur

El español metió el Aston Martin entre los diez mejores y partirá en posición de puntos este domingo. Russell sorprende con la pole por delante de Verstappen y Piastri. Sainz saldrá 13º.

Fernando Alonso durante la qualy de Singapur

Fernando Alonso durante la qualy de SingapurEFE

Publicidad

Cuando solo depende de Fernando Alonso, casi todo sale a pedir de boca. El asturiano sacó la chistera de nuevo en las calles de Singapur para meter el Aston Martin en Q3 (10º) y hacerlo además por octava vez esta temporada. Una qualy apretadísima, que se definió por milésimas y que cayó del lado de George Russell, el hombre invisible. Verstappen y Piastri completaron el top 3.

Singapur nunca defrauda y siempre consigue sacar el máximo de los pilotos y los monoplazas. Este sábado volvió a ser una buena prueba de ello, y lo mejor de esta Fórmula 1 es que, a pesar del dominio de McLaren, cada cierto tiempo experimentamos sorpresas como la de Mercedes hoy, que consiguió 'colocar' a Russell en la pole por delante de Verstappen (2º) y Piastri, 3º y otra vez batiendo a su compañero Norris (5º). Antonelli firmó un gran cuarto puesto.

Una qualy revuelta en la que los McLaren se encontrarán rodeados por Mercedes y Ferrari en la salida, Hamilton (6º) sí que batió hoy a un Leclerc (7º) que no levanta cabeza. Bearman, Hajdar y Alonso fueron los invitados a la Q3.

Sainz, fuera en Q2

No tuvo tanta suerte, o al menos el ritmo necesario, Carlos Sainz, que quedó eliminado en la segunda sesión junto a su compañero Albon. También apuntaba alto Williams este fin de semana pero, al menos de momento, saldrán fuera del top 10 en busca de rascar algún punto. Lo mismo buscará Fernando, 10º y con opciones de llevarse alguno si mantiene la posición y "pasa algo" con alguno de delante. El Aston Martin no estaba para Q3 pese a que el viernes lideró los Libres 1. Stroll, como de costumbre, cayó eliminado en Q1, y es que el canadiense solo ha participado dos veces en la última sesión clasificatoria (Emilia Romaña y Hungría). El balance con el español los sábados sigue siendo ridículo (0-15).

"No creo que pase nada mañana"

Pese a un 'buen' décimo, Fernando no parecía muy contento cuando atendió a la prensa tras la sesión: "No creo que pase nada mañana, no han fallado ninguno de los grandes, mañana saldremos por la parte sucia y será muy difícil. Para nosotros ir bien es ser novenos o décimos", explicó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La lista de De la Fuente para Georgia y Bulgaria: con Llorente y Barrios pero sin Morata

La lista de De la Fuente para Georgia y Bulgaria hoy: todos los convocados de la selección española

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Singapur

Fernando Alonso, completamente desquiciado tras la qualy de Singapur: aspavientos, golpes en la cabeza...

Fernando Alonso durante la qualy de Singapur

Fernando Alonso lo vuelve a hacer: de nuevo en la Q3 y décimo en la qualy de Singapur

Taylor Swift en su nuevo álbum

El Real Madrid, parte de la última canción de Taylor Swift: "Quieren un contrato..."

El alpinista Balin Miller
Alpinismo

Muere Balin Miller, alpinista de 23 años, tras resbalar mientras transmitía en directo su ascenso a El Capitán, California

Paula Ostiz celebra su victoria en el Europeo junior, en Francia
Ciclismo

Paula Ostiz firma un doblete de oro histórico en los Campeonatos de Europa de Ciclismo

Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara (de izquierda a derecha) en el US Open
Tenis

El entrenador de Jannik Sinner, sobre la derrota ante Alcaraz en la final del US Open: "No me sorprende tanto"

Simone Vagnozzi, uno de los entrenadores de Sinner, admite que Alcaraz "era mejor que Jannik psicológica, física y tenísticamente" en la final en Nueva York.

Kylian Mbappé y Renato Veiga celebran un gol con Real Madrid y Villarreal
LaLiga EA Sports

Real Madrid - Villarreal: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Consulta el horario, los posibles once y dónde ver el Real Madrid - Villarreal.

Vicente Marzal, artista y experto en crossFit

Vicente Marzal, al artista sordo que triunfa en el CrossFit: "Ha demostrado que es una bestia"

Lamine Yamal, en el partido ante el PSG

Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer en la lesión del pubis

Álex Roca hace historia en las montañas del Tour de Francia

Álex Roca hace historia en las montañas del Tour de Francia

Publicidad