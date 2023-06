Fernando Alonso y la 33: "No puedo frenar esa ola, solo abrazarla"

Fernando Alonso ha aterrizado en Barcelona como una auténtica estrella del rock. El ovetense, dos veces campeón del mundo de F1, ha sido recibido por decenas de aficionados en los exteriores de Montmeló, donde este fin de semana se celebra el GP de España de F1 2023. La euforia alrededor del piloto de Aston Martin no hay quien la detenga y todos los aficionados que acudirán al trazado catalán entre el viernes y el domingo esperan presenciar la ansiada victoria 33 del asturiano en la F1.

El propio Alonso ha hablado sobre el fenómeno de la '33' en una entrevista con RTVE.

"Se ha vuelto un poco viral y yo siempre abrazo estas cosas virales, vivimos en un mundo en que las redes sociales y los fans son muy creativos. Tienes que abrazar eso, no puedes estar ausente. Primero era era 'El Plan', luego 'La Misión', ahora el '33'... a mí me viene bien todo", reconoce Alonso a TVE.

"Sé que el coche me va a dar alguna oportunidad..."

Y es que el fenómeno de la 33 persigue a Fernando Alonso desde el comienzo del Mundial, en el GP de Bahréin. Las actuaciones del ovetense, lejos de reducir la euforia, han desatado el optimismo por verle de nuevo en lo más alto del cajón, algo que rozó el pasado fin de semana en el GP de Mónaco.

"No puedo frenar a los fans, y menos ahora que si cogen un camino y hay una ola, lo único que puedes hacer es abrazarla, no ponerle barreras al mar ni la alegría del equipo, son gente joven, lo de los podios es nuevo para muchos y sé que el coche me va a dar alguna oportunidad, que aunque Red Bull domine con mano de hierro, el año pasado ganaron también otros coches", explica el ovetense a Marca.

Fernando Alonso admite que se encuentra "bien y feliz" por volver a "luchar por los podios y obtener la recompensa" a unas actuaciones que ha traducido, en lo que va de temporada, en cinco puestos de honor en las primeras seis carreras del año.

"Me encuentro bien, feliz, lógicamente, de tener buenos resultados; de luchar por podios, de volver a celebrar con el champán; y de obtener la recompensa", admite Alonso.

"Al final, depende del coche que tengas; y este año disfrutas de las prestaciones que este coche tiene", indica el asturiano Alonso, que solo se ha bajado del podio en el GP de Azerbaiyán.

El de Aston Martin avisa que puede haber cambios en Montmeló con respecto a lo que se ha visto en las tres últimas carreras.

"Seguramente, seguramente cambien cosas; y se vea cómo han evolucionado los coches; porque quizás no hemos visto la foto real de las prestaciones de los coches", opinó el piloto asturiano.