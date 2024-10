¿Estuvo Michael Schumacher en la boda de su hija Gina-Maria en Mallorca?

Poco se sabe del estado de salud de Michael Schumacher desde el fatídico accidente que sufrió el 29 de noviembre de 2013 mientras esquiaba en la estación de Meribel, en los Alpes franceses. Más de una década después, el hermetismo es total y muy pocas son las personas que han podido ver al expiloto de Fórmula 1 y siete veces campeón del mundo desde aquel día. Su mujer Corinna Schumacher siempre ha pedido respeto a la intimidad de Michael y su estado de salud, una petición que los medios siempre han respetado. De lo poco que se sabe es que Michael Schumacher permanece en una mansión a orillas del Lago Geneva, en Gland, Suiza, donde su familia ha establecido todo tipo de máquinas y equipamientos para mantenerle con vida.

El pasado fin de semana fue un momento de alegría para la familia Schumacher con la boda de Gina-Maria Schumacher, hija de Michael y Corinna, con Iain Bethke en Mallorca. La ceremonia se celebró en la mansión que la familia del expiloto alemán tiene en Port d'Andratx y, según informan algunos medios alemanes y británicos, Michael estuvo presente en el enlace, lo que supondría la primera aparición pública del heptacampeón del mundo en 11 años. El Bild alemán informa que es "muy probable" que Michael estuviera presente en el enlace de su hija.

El británico Mirror va más allá y desvela cómo se comunica Michael Schumacher tras su grave accidente de 2013. El medio británico cita a la ex esposa del ex jefe de la F1 Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, quien habría revelado que el expiloto "no habla, se comunica con los ojos"

"Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son. Se mudaron a España y su esposa ha instalado un hospital en esa casa", habría asegurado Elisabetta Gregoraci.

Varios medios alemanes informan que Michael Schumacher habría asistido a la boda de su hija Gina en Mallorca y lo habría hecho con todas las atenciones médicas que requiere, ya que el expiloto alemán sigue necesitando cuidados médicos las 24 horas del día después del accidente de esquí que le cambió la vida a él y su familia.

Los mismos medios alemanes aseguran que las medidas para preservar la intimidad de Michael Schumacher el pasado fin de semana fueron extremas, y se obligó a todos los asistentes al enlace a entregar sus teléfonos móviles para evitar cualquier foto del expiloto alemán.

Pese a que este punto tampoco ha sido confirmado, se cree que Ralf Schumacher asistió al enlace de la hija de Michael. El expiloto de Jordan, Williams y Toyota realizó unas declaraciones en una entrevista a Bild en la que admitió extrañaba "al Michael de antes".

"La vida es injusta de vez en cuando. Michael tuvo mucha suerte durante toda su vida. Pero luego ocurrió este trágico accidente. Afortunadamente, la ciencia médica avanzada brinda muchas oportunidades. Sin embargo, nada es como antes. La vida a veces es injusta. Ese día nos trajo mucha mala suerte. Este destino ha cambiado a nuestra familia. Michael no era solo mi hermano", admitía entonces Ralf Schumacher.

"Cuando éramos niños, él también era mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Quiero decir, todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí y eso nos da fuerza, creo", reconocía el hermano de Michael Schumacher.

A principios de 2024, Nick Fry, exjefe de Mercedes en la época de Michael en la escudería alemana, se pronunció sobre el expiloto teutón y admitió que no le sorprendería que se sentara en la mesa a cenar, como aseguró Johnny Herbert, antiguo compañero de Michael en Benetton.

"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", indicó Fry.

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", explicó Nick Fry.

