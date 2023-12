Hoy se cumplen diez años del dramático accidente que sufrió Michael Schumacher esquiando en la estación francesa de Mèribel. El heatacampeón del mundo de F1 sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caerse contra unas rocas y golpearse la cabeza con una piedra. Pese a llevar casco, el expiloto alemán sufrió graves daños cerebrales y entró en coma, un coma del que salió en junio de 2014. La violencia del impacto partió el casco, una protección que salvó la vida de El Kaiser'.

Tras el accidente, Michael Schumacher fue trasladado de urgencia al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por "traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata". Tras dos operaciones, el expiloto de Ferrari fue inducido a un coma del que despertó en junio de 2024. A partir de ese momento apenas se sabe nada de Michael. Su mujer Corinna ha establecido un hermetismo total sobre el estado de salud de su marido el último parte médico se produjo en 2029.

"Pueden estar seguros de que sigue en las mejores manos y que hacemos todo lo posible para ayudarle. Entiendan, por favor, que sigamos los deseos de Michael y que mantengamos una cuestión tan delicada como su salud, como siempre, en privado", informaba entonces la familia de Michael Schumacher.

Jean Todt: "Los que dicen saber algo no saben nada"

El expiloto, tras salir del coma, fue trasladado a al hospital de Lausana, en Suiza, y posteriormente a su casa, donde permanece en estado vegetativo y conectado a varias máquinas. Pocas personas han podido ver a Michael Schumacher desde su traslado a su casa en Suiza. Una de esas personas es Jean Todt, exjefe de Ferrari y expresidente de la FIA y gran amigo de Michael.

"Hay que dejarles en paz (a la familia). Debemos respetar la decisión de Corinna (esposa de Schumacher) y sus hijos de guardar la máxima privacidad. Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias. Pero los que dicen saber algo no saben nada. Les visito a menudo, su familia es mi familia", aseguraba Todt en una entrevista al 'Corriere della Sera'.

En otra entrevista en 2020 para De Telegraaf, Jean Todt llegó a afirmar que Michael seguía en la lucha "junto a su familia y a los médicos" y desvelaba un detalle llamativo: "Visito a Michael con frecuencia, vemos juntos la televisión".

El director de Ferrari en la época dorada de Michael desveló en una entrevista reciente que "ya no es el Michael que solía ser". "Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser", afirmó en L'Equipe.

El neurólogo Erich Riederer, en unas declaraciones a TMC en 2020, explicó que creía que Michael Schumacher "está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde".

"Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo", opinó entonces Riederer.

¿Qué ocurrió el día del accidente de Michael Schumacher?

Una de las grandes incógnitas por resolver es cómo se produjo el accidente de El Kaiser en los Alpes Franceses en una zona que a priori no era demasiado peligrosa. Recientemente, el periodista alemán Jens Gideon desvelaba dos detalles novedosos sobre las circunstancias que rodearon el accidente. Gideon afirma, tras conversar con un instructor de esquí que estaba ese día en la estación, que la escasez de nieve aquel día y la mala valoración de la gravedad del accidente pudieron ser dos de las claves.

El instructor señaló a Gideon que "uno no entra allí en un día como ese" y advirtió de que "ni siquiera en las pistas había condiciones ideales para esquiar. Era muy peligroso aventurarse fuera de pista en un día así". La otra posible negligencia fue el tiempo que se habría tardado en valorar la gravedad del accidente. Y es que en un primer momento se decidió trasladar al expiloto alemán a una pequeña clínica de Moutiers, una decisión que se cambió cuando su pronóstico empeoró. Fue entonces cuando fue trasladado de urgencia al hospital más equipado de Grenoble.

Hace unos días Ralf Schumacher, hermano de Michael, hablaba de todo lo que ha pasado durante estos diez años, reconociendo que también había sido una "experiencia dolorosa y drástica también para mí".

"Echo de menos a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente. Gracias a Dios hemos podido hacer algo gracias a las posibilidades de la medicina moderna, pero aún así nada es como antes. Puedo decir que su accidente fue una experiencia dolorosa y penosa también para mí", reconocía Ralf Schumacher al diario Bild.