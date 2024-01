Herbert, excompañero de Michael Schumacher: "Me dicen que se sienta a la mesa para cenar"

Johnny Herbert, excompañero de Michael Schumacher en Benetton durante las temporadas 1994 y 1995 (años en los que el alemán se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1) se ha referido de alguna forma al estado actual del 'Káiser', que este pasado 3 de enero cumplió 55 años, además, el 29 de diciembre también hizo 10 años del accidente que sufrió mientras esquiaba en la estación francesa de Mèribel.

"He oído que se sienta a la mesa para cenar"

"Sólo oigo cosas de 'segunda mano'. He oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar, pero no sé si es cierto. Sólo puedo leer entre líneas. No hemos sabido mucho de la familia y es comprensible. Siempre ha sido muy propio de Michael Schumacher y de la familia mantener todo muy privado, muy secreto", explicó el británico a Bettingsites.co.uk.

El que fuera su excompañero en Benetton ha recalcado en la entrevista que no conoce información de primera mano y simplemente ha dado su punto de vista sobre el estado de salud del alemán, cuya familia siempre ha mantenido este caso en la más estricta intimidad.

"No sabemos nada de la familia y por eso probablemente se encuentra en una situación similar a la que tenía justo después del accidente"

"En mi opinión, y debo recalcarlo, porque no hemos sabido nada de la familia, esto demuestra que, por desgracia, probablemente se encuentra en una situación similar a la que tenía justo después del accidente. No parece que se hayan movido mucho, si es que lo han hecho. Supongo que la familia está esperando a que la ciencia descubra algo que, con un poco de suerte, nos devuelva al Michael que todos conocimos y a la gente que sólo le vio a través de las imágenes de televisión cuando se le veía con mucho más dinamismo en una pista de carreras", concluyó el inglés.

Ralf: "Echo de menos a Michael"

Días antes se había pronunciado nada más y nada menos que el hermano del siete veces campeón, Ralf Schumacher: "Echo de menos a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente. Gracias a Dios hemos podido hacer algo gracias a las posibilidades de la medicina moderna, pero aún así nada es como antes. Puedo decir que su accidente fue una experiencia dolorosa y penosa también para mí", admitió el alemán al diario 'Bild'.