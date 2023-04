Entrevista completa a Carlos Sainz: ¿Llegará antes la 33 de Fernando Alonso o su segunda victoria?

Carlos Sainz ha sido entrevistado por nuestra compañera de Antena 3 Deportes Rocío Martínez. El piloto madrileño encara su novena temporada en Fórmula 1 y la tercera en Ferrari. Este Mundial acaba de empezar y aún colea la sanción a Sainz en el GP de Australia por el toque que le dio a Fernando Alonso. El piloto de la firma de Maranello sigue viendo injusta la penalización, pero prefiere mirar hacía adelante para centrarse en Bakú.

"Mandé un mensaje a Alonso para pedirle disculpas por el toque, no fue intencionado"

Han pasado 18 días del toque de Carlos Sainz a Fernando Alonso en la resalida de Albert Park. La FIA ya ha confirmado la sanción, pero al español no se le pasa el cabreo: "Sigo cabreado. Obviamente haré todo lo posible para que no se note demasiado. Es bastante injusto y estoy desilusionado. Solo se me penalizó a mí".

Una de las primeras cosas que hizo fue pedir perdón a Fernando Alonso: "Le mandé un mensaje para pedirle disculpas por el toque, no fue intencionado. Aunque me quejase de la penalización, sé que tuve un pequeño error. No hubo consecuencias para Fernando, por lo cual me alegré. Le veré en Bakú y todo seguirá como siempre".

El madrileño está quinto en el Mundial de Pilotos e intenta agarrarse en las buenas sensaciones de Melbourne con el monoplaza del Cavallino Rampante, donde hizo siete adelantamientos: "Tienes que tener confianza en el coche y la tengo. El objetivo de Ferrari sigue siendo ganar".

Se moja: ¿la 33 o la segunda?

Y Rocío Martínez le hace la pregunta obligada: ¿llegará antes la victoria 33 de Alonso o la segunda de Carlos Sainz? "Creo que él está un poquito más cerca que yo, pero la verdad es que no estamos lejos. El Aston Martin es un pelín superior a nosotros. La segunda puede llegar en cualquier momento. Nos falta un poco, pero vamos a mejorar. No perdemos ni la esperanza, ni las ganas", avisa.