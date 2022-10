Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos, primeras españolas campeonas de Europa de Motocross

Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos han hecho historia en el motocross. Estas dos pilotos se han convertido en campeonas de Europa en el difícil mundo del motor en categoría femenina. Una imagen que ya es historia del deporte español y que firman Gabriela Seisdedos y Daniela Guillén, la más joven de la parrilla; solo tiene 16 y hace saltos increíbles. "Mi madre aún no puede ver las salidas".

"El 'vete a fregar' lo he escuchado durante toda mi vida. Ahora lo que pasa es que no permito que me lo digan"

Gabriela tiene 28... 12 años de diferencia. "Sus consejos me ayudaban mucho", confirma la joven catalana. La madrileña Seisdedos abrió un camino que no fue fácil en un mundo de chicos: "Se preguntan cómo puede ser que en un deporte de chicos gane a mi hijo una niña. El 'vete a fregar' lo he escuchado durante toda mi vida. Ahora lo que pasa es que no permito que me lo digan".

Objetivo: campeonato del Mundo

Ellas lo están cambiando y poco a poco tienen más visibilidad en el motocross. Y ojo al sueño de la catalana Guillén, que quiere ser campeón del mundo el próximo año. Y eso aún estando en el instituto donde hoy le han abrazado y felicitado tras conseguir el primer triunfo internacional del motocross femenino en la Copa de las Naciones Europeas.