Carlos Sainz y la superioridad de Red Bull: "No quiero decir que van a ganar todas, pero..."

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a Silverstone, donde Carlos Sainz logró la temporada pasada su primera y hasta la fecha única victoria de su carrera en la F1. Una carrera especial para el piloto madrileño que admite será complicado repetir la gesta firmada hace un año en el GP de Gran Bretaña.

"Primero una ayudita de Red Bull, que hagan alguna liada... porque todavía no han hecho ninguna ni Max ni Red Bull. Y luego, ser los primeros por detrás. ¿Qué carrera? En la que fallen. Si no fallan, realmente... No quiero decir que van a ganar todas, pero tienen muchas posibilidades", analiza el de Ferrari sobre las posibilidades de lograr su segunda victoria en la F1 en 2023.

"Seguimos muy por detrás de Red Bull, pero al menos no íbamos mal con Mercedes y Aston (Martin). En Barcelona, Mercedes nos arrancó la cabeza y en Austria los tuvimos bajo control. Quiere decir que hemos progresado. Hay que seguir mejorando, ir a más circuitos. Probar el coche en viento como aquí en Silverstone, porque creo que es de nuestros mayores puntos débiles. El coche se mueve más que los demás con viento y eso te hace degradar más", explica Sainz sobre el paso adelante de la escudería italiana en Austria.

"Estamos más cerca de la victoria que hace algunas carreras"

"Estamos más cerca de la victoria que hace algunas carreras, pero a la vez, estamos muy lejos. Estamos muy lejos del Red Bull, en Austria tuvimos muy buen ritmo, pero Max estaba en otra liga y cuando Pérez llegó, se pudo ver que tenían más. Estamos progresando y luchando con Aston Martin y Mercedes que hace unas semanas eran más rápidos en carrera", indicó Sainz en la rueda de prensa de la FIA en Silverstone.

El piloto madrileño, pese a los problemas que sufrió en el Red Bull Ring por una desafortunada estrategia del equipo y las posteriores sanciones por los límites de pista, se muestra confiado en poder luchar por el podio de aquí al final de la temporada.

"Aquí Mercedes irá muy fuerte, fue así el año pasado en carrera con un coche que no era tan bueno. Red Bull, ya sabéis. Nosotros intentaremos estar ahí los primeros del resto como en Austria, para aprovechar por si alguien falla. Quiero esperar algún podio de aquí a final de temporada. En Canadá o Austria ya estaba más cerca. Para mí es una motivación. No es lo mismo hacer quinto en todas las carreras que tener coche para hacer algún podio. Estoy haciendo las cosas bien pero no se acaba de cuajar el fin de semana", explica Carlos Sainz.

Respecto al asunto de los límites de pista, Carlos Sainz pidió a la FIA aclarar la situación.

"No fue bien. Coger el avión y enterarte de que tienes una penalización no es una buena sensación. Toda la Fórmula 1, todo el deporte, que se esfuerza tanto para hacerlo todo bien y luego tenemos este tipo de situaciones. Necesitamos encontrar una solución, no tenemos todas las situaciones bajo control en este momento y hay que llevar a cabo un plan y que situaciones como la de Austria no se repita", concluyó Carlos Sainz.