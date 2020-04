Carlos Sainz cree que ya hubo coronavirus en el Dakar: "Yo tuve suerte"

El madrileño Carlos Sainz, que ganó su tercer Dakar en enero, sospecha que el virus que pasaron varios mecánicos durante la prueba en Arabia Saudí fue coronavirus. El piloto se une así a otras voces, como la de Jesús Calleja, que apuntan a que la caravana del raid más duro del mundo pasó el COVID-19 sin siquiera saberlo. Carlos Sainz admite ahora que le cuadraban los síntomas que vio en gente cercana a él durante la prueba.

El piloto madrileño ha atendido a Antena 3 Deportes durante la cuarentena: "Tuvimos suerte. A nivel general hubo gente que se encontró mal, pero no hubo ningún drama por lo menos con el coronavirus. Por desgracia, no hemos llegado bien preparados a esta prueba", lamenta.

Sainz nos ha hablado y ha enseñado su nuevo 'look' con barba: "Todo mi ánimo y admiración para esos sanitarios que son los grandes protagonistas. Cuando todos nos ponemos con un mismo objetivo somos un país grande en el que se puede confiar. Vamos a salir de esta", reflexiona.

"Parece ser que hubo bastantes mecánicos que pasaron por lo que parecía una enfermedad que no sabían que era. Yo tengo un amigo que es mecánico que, el día de descanso, le tuvieron que ingresar con una neumonía y estuvo toda la segunda semana del rally ingresado en Riad. Y luego se tuvo que quedar una semana más, con respirador. No cabe la menor duda de que era un coronavirus como un piano de cola", opinó el piloto de rallies en la Ser. "En el Dakar nos libramos de milagro", apostilló.

"Tenía fiebre y la cabeza me estallaba debajo de un casco"

Jesús Calleja levantó las primeras sospechas y contó cómo fue su experiencia: "No era gripe". Cuenta los síntomas que padeció durante la carrera: "Es muy difícil contar a la gente las condiciones en las que tenía que correr, porque se me iba la pinza. Tenía fiebre y la cabeza me estallaba debajo de un casco y un sotocasco, con 39 de fiebre, no sé cómo pude acabar el rally, me mareaba".

El piloto está convencido de que "en Overdrive, mi equipo, no se libró nadie. Todos mis mecánicos, todos con la misma tos y fiebre, escalofríos... No era una gripe, aquello era chungo de cojones. Duró diez u once días", explicaba Calleja a El Confidencial.

Entre los afectados, también estuvo el piloto español de la modalidad de camiones, Iván Cruz, que acudió como jefe de equipo.