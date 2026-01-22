El emocionante vídeo de Carlos Tatay andando de nuevo tras su grave accidente en Portimao: "Me dijeron que jamás volvería a caminar..."

El mundo del deporte ha vuelto a demostrar otra vez que los límites y lo imposible están muchas veces en la mente, en la cabeza de cada uno, y que con voluntad y trabajo se pueden superar barreras que parecen insalvables. El último ejemplo es el piloto Carlos Tatay, en una silla de ruedas desde el gravísimo accidente que sufrió en una carrera de Moto2 en el trazado de Portimao el pasado 2 de julio de 2023. Ese día el piloto valenciano se fracturó siete costillas, el húmero izquierdo y dos vértebras que tocaron la médula y le causaron una lesión medular.

Dos años y medio después de aquel accidente que le cambio la vida, Carlos Tatay ha logrado volver a andar con la ayuda de un andador. El propio piloto valenciano ha colgado un vídeo con ese momento en sus redes sociales.

"Me dijeron que jamás volvería a caminar, y si es verdad, jamás volveré a caminar como antes porque tengo una lesión medular completa, pero intentarlo es obligatorio", apunta Carlos Tatay junto al vídeo en el que se le puede ver dando sus primeros pasos tras el grave accidente que sufrió en Portimao el 2 de julio de 2023.

Carlos Tatay ha ido contando en sus redes sociales su progreso desde aquel accidente en Portimao el 2 de julio de 2023. El piloto valenciano ha ido superando todas la barreras a base de fe, esfuerzo y mucho trabajo.

"Aquel día mi vida dio un giro que me dejó completamente desorientado, pero me fijé un objetivo y empecé a luchar por cumplirlo..." explica Carlos Tatay en un post del pasado de mayo de 2025 con su progreso y su nueva vida tras el accidente en Portimao.

El pasado 13 de octubre anunció su regreso a los circuitos y el reto de conseguir disputar las 24 Horas de Le Mans, una de las pruebas más icónicas del automovilismo.