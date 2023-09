Así fue el aparatoso accidente de Lance Stroll en Marina Bay

Lance Stroll ha sido protagonista involuntario de la clasificación del GP de Singapur 2023. El piloto canadiense, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, empotraba el AMR23 contra las protecciones de la última curva de Marina Bay en el final de la Q1. Un aparatoso accidente que dejó al canadiense fuera de juego y que obligó a los comisarios a mostrar la bandera roja.

"Estoy bien. Cuando vi que mi vuelta no mejoraba, presioné muy fuerte en la última curva para intentar recuperar ese tiempo extra, y fue entonces cuando salió mal. Veremos qué podemos salvar mañana en la carrera", explicaba el canadiense tras su brutal acccidente.

Aston Martin comunicaba tras el accidente que Lance Stroll había sido trasladado "a un centro médico" de forma preventiva. El canadiense fue dado de alta y pudo regresar al circuito sin secuelas tras el fuerte impacto. Un accidente que no ayuda en nada a un Stroll cada vez más cuestionado. Muchos ya cuestionan su nivel de pilotaje, especialmente sangrante si se compara con las prestaciones de Fernando Alonso.

Alonso: "Parece que no vamos a pescar justo cuando Red Bull falla"

Fernando Alonso fue la cara de Aston Martin en la clasificación del GP de Singapur. El ovetense tiró de su enorme calidad para sacarse de la manga una vuelta increíble en la Q2 y meterse entre los diez primeros. Finalmente, el bicampeón del mundo de F1 saldrá séptimo, un gran resultado viendo las prestaciones del AMR23 durante el viernes y el sábado.

"Parece que, después de estar casi todo el año como segundo equipo, no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar justo cuando Red Bull falla. Pero esto es como el Tour de Francia, no es solo una carrera, son 24", asumía Fernando Alonso tras la 'qualy'.

"Tenemos delante en la parrilla a Hamilton, que está por detrás de nosotros en el campeonato, y mi objetivo es marcarle para sacar más puntos que él o no perder mucho", explicaba Alonso.

"Poco más había. Hemos sufrido hoy. Ya no estábamos contentos en Libres 3. Al llegar le dije al ingeniero que si me dejaba toda la noche dando vueltas aquí, no podría repetir la vuelta de clasificación. No estamos tan fuertes como otros equipos, pero estoy contento con la vuelta", concluyó el asturiano.