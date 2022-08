Alonso explica sus salida de Alpine: "Firmé por Aston Martin y avisé a mi equipo antes del comunicado"

Fernando Alonso ha protagonizado durante el verano una de las noticias que más revuelo ha causado en la parrilla. El asturiano dejará Alpine al final de la presente temporada por la salida y fichará por Aston Martin. Ante esta decisión, se especuló sobre todo tipo de situaciones para tratar de explicar la salida. Ahora, ha sido el propio piloto quien ha explicado cómo tomó la decisión.

Las tensiones con su compañero de equipo, Esteban Ocon, y la supuesta intención de Alpine de dar entrada a Oscar Piastri podrían haber sido los motivos que impulsaron a Alonso. El anuncio pareció pillar al equipo desprevenido, pero Alonso ha insistido ante los periodistas de que "todos los que estaban involucrados en las negociaciones lo sabían antes del comunicado". Muchos especularon sobre una 'conspiración' debido a que el acuerdo se anunció justo el día en que Piastri ya era libre para negociar, pero el asturiano ha insistido en que no hubo nada de eso.

Eso sí, Alonso excluye de ese conocimiento a Otmar Szafnauer, que dijo al conocerse la noticia que no estaba al tanto: "Es cierto, Otmar probablemente no sabía nada. Pero informé al presidente, Luca de Meo (Renault), a Laurent Rossi (CEO de Alpine) mis mecánicos, a mi equipo. Quizás Luca de Meo o Laurent Rossi no le avisaron ".

El piloto, que este fin de semana se subirá al monoplaza de Alpine para correr el GP de Bélgica, también ha agradecido públicamente al equipo su labor porque le dieron "la oportunidad de volver a la Fórmula 1" y de los que ha dicho que siempre lo llevará en su corazón.

Su fichaje por Aston Martin

"Yo no veía confianza en el futuro y decidí buscar otro camino y de paso dejar sitio a un gran valor joven como es Oscar Pistri. Mi decisión me parecía una clara situación de 'win-win'", ha insistido sobre su decisión. El otro motivo fue que las negociaciones sobre su contrato no prosperaban: "No se concretaba en nada oficialmente. Aston me llamó cuando Sebastian se retiró, pero si no se retira, este movimiento no habría pasado".

Finalmente, la retirada de Vettel se anunció y Alonso pasó al primer plano para Aston Martin. "Es un nuevo proyecto, con nuevo talento llegado de Mercedes y Red Bull y casi con 10 minutos bastaron. Lo firmé el lunes por la mañana. Lo firmé el lunes por la mañana y luego avisé a mi equipo antes del comunicado", ha aclarado.

Además, el español ha explicado que su edad (41 años) no es problema para su nuevo equipo porque "no miran el pasaporte, sino los resultados". Alonso es consciente de que dejar el cuarto mejor equipo por el penúltimo, aunque cree que "de cara al futuro es posible que haya más posibilidades en Aston Martin". Por último, un recado a Alpine: "Cuando en un sitio tienes la sensación de que sobras y en otro te reciben con los brazos abiertos, la decisión es más sencilla".