Unos días después de hablar sobre su futuro, Fernando Alonso ha protagonizado el gran bombazo para la próxima temporada: el asturiano ficha por Aston Martin. La escudería inglesa ya tiene al sustituto de Sebastian Vettel, quien anuncio la semana pasada su retirada de la Fórmula 1 a final de 2022.

La noticia se ha producido sin previo aviso a primera hora de hoy y coloca a Fernando Alonso como uno de los pilotos de Aston Martin para 2023. El bicampeón del mundo de F1 abandonará Alpine al acabar el actual Mundial de F1.

La llegada de Fernando Alonso a Alpine supone el sexto equipo para el asturiano a lo largo de sus dos décadas en la Fórmula 1: Minardi, Renault (en dos periodos), McLaren, Ferrari, Alpine y ahora Aston Martin.

Alonso: "Todavía mantengo el hambre y la ambición"

El propio Fernando Alonso ha publicado un post en su cuenta de Instagram en la que asegura estar "feliz de unirse a Aston Martin en 2023".

"Esta es una oportunidad excitante y estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí", indica Fernando Alonso.

"Todavía tengo el hambre y la ambición para pelear y quiero ser parte de una organización que esta preparada para aprender, evolucionar y tener éxito", aseguró Fernando Alonso.

"Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence (Stroll) y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1", explica Fernando Alonso en sus primeras palabras tras su fichaje por Aston Martin.

"Tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1"

"He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganadorr, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí", añade Fernando Alonso en sus redes sociales.