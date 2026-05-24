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Lista de la Selección Española para el Mundial 2026: Horario y dónde ver el anuncio y la comparecencia de Luis de la Fuente

El técnico riojano hará oficial la lista de 26 jugadores que representarán a España en la cita mundialista que empezará el 11 de junio.

Lista de Luis en una imagen de archivo

Lista de Luis en una imagen de archivoEFE

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Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, dará el lunes 25 de mayo la lista definitiva de cara al Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La concentración dará comienzo el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, quedando los internacionales citados a partir de las 17:00.

Horario y dónde seguir la lista en directo

La lista con los 26 jugadores que acudirán a la cita mundialista se hará oficial este lunes 25 de mayo a las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemáticoEdificio Telefónica de Madrid, situado en la calle Gran Vía 28.

Una vez se conozcan los jugadores, Luis de la Fuente atenderá a los medios de comunicación en el mismo sitio. Recuerda que puedes seguir en directo la lista oficial y la comparecencia del técnico español en la web de Antena 3 Deportes, con el streaming y la última hora.

Después notificará los jugadores de apoyo que jugarán con la Selección en el amistoso ante Irak que se jugará en Riazor el próximo 4 de junio. Además, tras ese encuentro, España disputará un segundo encuentro amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.

Esta fue la prelista de 55 jugadores

La prelista completa de España para el Mundial:

  • Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García, Robert Sánchez y Leo Román.
  • Defensas: Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian, Eric García, Marc Pubill, Pau Torres, Fran García, Víctor Gómez y Óscar Mingueza.
  • Centrocampistas: Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Martín Zubimendi, Carlos Soler, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena, Marcos Llorente, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García y Gorrotxa.
  • Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yéremy Pino, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Alberto Moleiro, Ansu Fati, Gonzalo, Toni Martínez, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez y Carlos Espí.

Fechas de España en el Mundial y calendario de la Copa del Mundo

Por otra parte, el debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.

Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio). Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

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