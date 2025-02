Mario Mairena, el corredor más fuerte del mundo con 140 kilos: "Con un buena preparación, todo es posible"

Mario Mairena, también conocido como 'Mario Tank', ha conseguido superar el reto de correr tres medias maratones en tres meses con un peso de 140 kilos. Muchos le aconsejaron que no lo hiciese, que podía ser un deporte muy lesivo. Pero Mario siguió para adelante con su idea. Marbella, Fuengirola y Málaga fueron las tres media maratones en las que participó, consiguiendo finalizar las tres.

"Cuando digo que voy a conseguir algo, me lo propongo y lo consigo. Y no me rendiré hasta que lo consiga", asegura Mario Mairena a Antena 3 Deportes.

En este proceso de preparación, comenzó únicamente un mes antes que la primera carrera, tuvo que hacer muchos cambios en su vida. El primero de ellos en la alimentación, mientras que para el levantamiento de peso necesitaba ingerir muchas calorías, para el running debía recortar para bajar de peso y así poder perder a su vez grasa corporal. "Salía a comer con mi mujer y comía el triple que ella", cuenta Mario a Antena 3 Deportes.

Además debía adaptar su estado físico ya que pasaba de hacer un esfuerzo muy grande en poco tiempo al hacer levantamiento de peso y ahora su cuerpo debía aguantar más de dos horas corriendo.

"Me decían que al tener este gran peso e ir a correr iba a ser lesivo y yo tenía fe de que no era el caso, con una buena preparación todo es posible", explica Mario.

Esa preparación consistió en intercalar correr con andar y en cambiar al completo su rutina en el gimnasio. Todo esto le ha traído beneficios fuera de la competición. "Me siento mucho más ágil, duermo mejor, respiro mejor...", reconoce Mario Mairena.

En la primera competición, la media maratón de Marbella, tuvo muchos problemas: "Veía la meta pero el cuerpo se me apagaba, estaba desesperado por agua o por cualquier cosa: fruta, comida..."

El objetivo estaba claro: "consistía en sobrevivir, en llegar hasta el final". Su fuerza mental le llevó a poder conseguirlo: "Mi cuerpo me pedía parar pero mentalmente no me iba a rendir pasara lo que pasara".

Para el 2025 quiere seguir poniendo su cuerpo al límite. Quiere seguir bajando de peso y completar una maratón. Un reto de 42 kilómetros que con constancia y disciplina seguro que completará.

