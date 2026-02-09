Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan por qué se están rompiendo las medallas de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

La organización de los Juegos abre una investigación después de que varios deportistas denunciaran que sus medallas se han roto al celebrar sus triunfos.

Medalla de los Juegos Ol&iacute;mpicos de Mil&aacute;n-Cortina

Medalla de los Juegos Olímpicos de Milán-CortinaEP

Luis F. Castillo
Publicado:

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo anunciaron este lunes que investigarán la fabricación de las medallas olímpicas después de las quejas de varios deportistas que han denunciado desperfectos en sus preseas.

Entre los afectados se encuentran la campeona olímpica estadounidense de descenso Breezy Johnson, la sueca Ebba Andersson, plata en esquí de fondo, la patinadora artística estadounidense Alysa Liu y el alemán Justus Strelow, bronce en biatlón.

En la mayoría de los casos, los incidentes se produjeron al saltar para celebrar las victorias. Strelow llegó incluso a arreglar su medalla por su cuenta, aunque esta quedó con un arañazo.

"No saltéis con ellas"

Johnson alertó a otros atletas el domingo tras su experiencia: "No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará", explicó ante los periodistas. La estadounidense detalló que la medalla se desprendió del cordón y que había quedado "un poco rota".

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, confirmó que la organización es consciente del problema y que ya se están analizando las causas. Según explicó, se está investigando qué ha fallado exactamente en la fabricación para evitar nuevos incidentes durante el resto de la competición.

