Oleada de robos a deportistas en París antes de los Juegos: relojes, anillos y material

Cuenta atrás para los Juegos de París. La antorcha olímpica recorre los últimos kilómetros antes de llegar al centro de la capital francesa. De hecho, reconocidos deportistas y estrellas del espectáculo participan en el tradicional relevo a menos de 24 horas del encendido del pebetero. La ciudad de la luz se prepara para el gran día con un enorme dispositivo de seguridad: será la primera vez en la historia que la ceremonia de inauguración se celebre fuera del estadio olímpico.

45.000 policías y gendarmes más 10.000 militares

Garantizar la seguridad en un espacio abierto de tal envergadura y con tanta asistencia ha sido el gran reto al que se han enfrentado los organizadores. Unos 45.000 policías y gendarmes estarán desplegados este viernes, además de unos 10.000 militares y de varios miles de vigilantes de seguridad privada. Los edificios en las orillas del Sena han recibido atención especial. Sus habitantes o visitantes (sean viviendas, hoteles u oficinas) están siendo controlados y en las azoteas habrá agentes y tiradores de élite.

Así las cosas, París se prepara para la gran inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 sin tiempo que perder. La antorcha olimpíca ya da sus ultimos pasos para llegar al río Sena, donde se celebrará la ceremonia de apertura. La ha portado, por ejemplo, el tenista parapléjico Kevin Piette, quien ha vuelto a caminar 11 años después gracias a un exoesqueleto. También la han llevado la actriz Salma Hayek a su paso por el Palacio de Versalles.

La ciudad del amor se llena de glamour en el día grande de los Juegos. Brillarán en el Sena estrellas de la música como Lady Gaga, Céline Dion o Aya Nakamura. La primera dama de Estados Unidos ha llegado a París en chándal. Jill Biden animará a la delegación estadounidense. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron, que recibirá a jefes estado y reyes, se muestra eufórico: "Acompañaremos a nuestros grandes campeones hacia victorias históricas".

Polémica por la inseguridad

Pero no todo es glamuroso. Aún no han arrancado los Juegos Olímpicos y la polémica con la inseguridad en París ya está sobre la mesa cuando aún está en el recuerdo lo ocurrido en 2022 en la final de la Champions League disputada en Saint-Denis: decenas de personas se colaron en el estadio y aficionados de Real Madrid y Liverpool fueron asaltados en los aledaños del estadio.

La capital afronta ahora un nuevo reto deportivo y ya ha habido algunas robos. Por ejemplo, el equipo de BMX australiano sufrió el robo de parte del material que tenían que utilizar en la competición: lo tenían en una camioneta aparcada en la calle que fue asaltada y a la que rompieron los cristales. Les sustrajeron parte de las herramientas. "Oh dios mío, todo tirado por el suelo. Mi camiseta, los calcetines...", relataba un miembro de la delegación.

Sin embargo, no son los únicos que han tenido problemas con los ladrones. Javier Mascherano, seleccionador olímpico argentino de fútbol, denunció muy enfadado el robo sufrido en la víspera de su debut por algunos jugadores: "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas".

Quejas por las camas de cartón

Varios deportistas también se han quejado de las camas de la Villa Olímpica, cuya base es el cartón para poder reciclarlas. Las gimnastas españolas, sin ir más lejos, se quejaron este miércoles de la incomodidad de las camas de la Villa Olímpica, calificándolas como "horribles" y que les causan molestias de espalda. "Las camas son durísimas, horribles, pero llegamos tan cansadas...", dijo Ana Pérez, que disputará en París sus segundos Juegos. "Para mí ha sido un poco raro", añadió sobre la estructura de las camas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com