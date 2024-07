Horario y detalles de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

Llega una nueva edición de los Juegos Olímpicos. París, capital francesa, acoge la cita deportiva más esperada cada cuatro años y este viernes dará el pistoletazo de salida con la ceremonia de inauguración.

La competición no arrancará a partir de ese momento ya que determinadas pruebas ya comenzaron este miércoles 24 de julio, no obstante, este viernes no se competirá en ninguna modalidad. Es un día reservado única y exclusivamente para disfrutar de la espectacular ceremonia que acaparará las miradas de millones de espectadores de todo el mundo.

¿Cómo y dónde tendrá lugar?

Además, el nacimiento oficial de estos Juegos se realizará por primera vez en la historia fuera de un estadio. Tendrá lugar en el centro de la capital parisina pero será muy especial porque el desfile de los atletas tendrá lugar a través del Río Sena con embarcaciones para cada delegación nacional (206, récord histórico).

Tendrá un recorrido aproximado de 6 kilómetros y finalizará en la plaza del Trocadero. Comenzará en el puente de Austerlitz y a partir de ahí continuará hacia el oeste durante 6 kilómetros en los que pasarán por lugares emblemáticos como Notre-Dame, Louvre, la Explanada de los Inválidos y el Grand Palais.

Desfile de hasta 100 embarcaciones por el Sena

Las ceremonias se modernizan a medida que pasan los años, se busca como objetivo final sorprender al espectador y por eso se ha decidido cambiar el formato y hacerse por primera vez fuera de los límites de una estadio. La imagen de hasta 100 embarcaciones con cerca de 10.500 atletas ondeando la bandera de sus respectivos países quedará para la historia de los Juegos y concretamente para París. Los cientos de miles de aficionados y personas que quieran ser testigos directos de este histórico momento podrán situarse en unas gradas que estarán ordenadas a lo largo del recorrido.

Se calcula que en torno a 600.000 personas presenciarán la ceremonia en directo y aquellos que no puedan acercarse a la orilla del Sena tendrán la oportunidad de disfrutarlo en algunas de las 80 pantallas gigantes instaladas por toda la ciudad parisina.

Además, el comité organizador desplegará un gran dispositivo de seguridad, que incluirá 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad francesas y 24.000 agentes privados, además de los 18.000 militares movilizados. Desde el pasado jueves 18 de julio está vigente un perímetro de seguridad en las dos orillas del río parisino

Horario de la ceremonia de inauguración de los Juegos

La ceremonia de inauguración de los Juegos de París tendrá lugar este viernes 26 de julio a partir de las 19:30 horas (hora local y española) y se calcula que finalice sobre las 22:30, cerca de la Torre Eiffel, en la plaza de Trocadero, con el fin de 'fiesta' y las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com