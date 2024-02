Juanfe Gómez, el campeón de Europa que trabaja en un vivero

El boxeador Juanfe Gómez tiene una dura agenda en la que compagina su trabajo en el vivero con sus entrenamientos de boxeo, esos que le han llevado a ser campeón de Europa de peso superpluma. Para entrenar se levanta cada día a las 5 de la mañana, porque a las 8 de la mañana entra en su trabajo en un vivero, hasta las 18:30.

Y apenas sin descanso, se marcha de nuevo al gimnasio, donde a las 19:00 vuelve a entrenar y subirse al ring. Tras terminar el entreno vespertino le queda muy poco tiempo para cenar y dormir, porque al día siguiente le espera lo mismo, levantarse a las 5 para volver a entrenar.

El desgaste físico le ha obligado a posponer su último combate

Tanto es el desgaste físico y mental que lleva encima Juanfe, que ha tenido que posponer su último combate para poder recuperarse. "El cuerpo a veces te pide parar, porque no puedes más" dice al respecto el actual campeón de Europa del peso superpluma ¿Quién no quiere ser el mejor a lo que le gusta dedicarse? afirma el boxeador, que para eso entrena y lleva una vida tan ajetreada, sin apenas descanso y con una vida espartana de trabajo y entrenamiento.

Engorda 8 kilos en solo un día

Llama la atención que llega a ganar 8 kilos después del pesaje, para el que está dos días sin comer nada y bebiendo poca agua. Por eso pasa de pesar 58 kilos a 66 cuando termina subiéndose al ring. 8 kilos que le permiten dar el peso máximo permitido para su categoría.

En cuanto a su trabajo en el vivero, es un arma de doble filo, por un lado, al ser un trabajo físico le ayuda a mantener la forma, pero también le provoca un mayor desgaste físico, que sin duda no le permite estar al cien por cien muchas veces. Así que nos muestra orgulloso su cinturón de campeón de Europa y nos dice a cámara: "No solo es un cinturón, es el reflejo de todo lo duro y fuerte que hay detrás". Con tanto trabajo, añadimos nosotros, no sólo en el ring, sino también en sus quehaceres laborales en ese vivero de Elche.

