Courtois, baja de última hora ante el Olympiacos en Champions League

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, será baja para el encuentro de la Champions League contra Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", ha informado el Real Madrid en un parte médico.

Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde este miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide al Olympiacos.

Courtois había jugado hasta el momento todos los partidos de la temporada. El de Olympiacos será por tanto el primer partido que se perderá tras tres meses de competición y supondrá el debut en la campaña de Lunin.

