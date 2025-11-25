Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Uli Hoeness carga contra el Barcelona: "En cualquier otro país ya hace tiempo que no estaría en Primera"

El presidente de honor del Bayern Múnich se cuestiona cómo el Barça puede seguir jugando en primera división con una deuda de 1.300 millones de euros.

Fotografía de archivo del presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness

Fotografía de archivo del presidente de honor del Bayern Múnich, Uli HoenessEfe

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, ha criticado abiertamente el hecho de que el Barcelona pueda seguir jugando en primera división con la elevadísima deuda que arrastra en sus cuentas, algo que a juicio de Hoeness no se permitiría en ningún otro país de Europa.

"El Barcelona no es naturalmente un modelo. En cualquier otro país ya hace tiempo que no estaría en primera. Si se tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿cómo es eso posible?", señaló Uli Hoeness en el Podcast OMR.

"Para mí, es inexplicable que sigan en Primera", añadió el presidente de honor del Bayern Múnich.

Las críticas de Hoeness se centran en el modelo de gestión que ha seguido el Barcelona en los últimos años, aclarando que él quiso instalar en el Bayern justamente lo contrario, es decir, una política basada en el principio de que un club no debe gastar a mediano plazo más de lo que ingresa.

Según Hoeness, el Barcelona no sobreviviría en la Bundesliga debido a las estrictas reglas financieras para obtener la licencia en Alemania.

