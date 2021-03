La hija de Fermín Cacho responde a la acusación de Eufemiano Fuentes: "Mi padre tiene la conciencia tranquila"

La grave acusación de Eufemiano Fuentes en el programa 'Lo de Évole' de Jordi Évole contra Fermín Cacho, dejando entrever que el atleta se dopo en esa cita olímpica en la que logró la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros, ha provocado la reacción de su hija.

Macarena Cacho ha asegurado que su padre está "con la conciencia tranquila" por todos los test antidoping que tuvo que pasar y ha asegurado que Fermín no entiende esa acusación por parte de Eufemiano Fuentes.

"Estamos todos en shock. No sabemos de dónde viene esto. Mi padre está mal, no le sale ñla voz del cuerpo. No sabe por qué le ha tocado a el. Él tiene la conciencia tranquila", asegura la hija de Fermín Cacho a Antena 3 Deportes.