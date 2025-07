Toni Nadal indica el fallo de Alcaraz en la final de Wimbledon: "Le faltó seguir el ejemplo de Dimitrov..."

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, ha elogiado el comportamiento y la actitud tanto de Carlos Alcaraz como de Jannik Sinner tras la final de Wimbledon, al tiempo que ha analizado con detalle el desenlace del partido y el momento de ambos tenistas en la escena internacional.

En un artículo publicado en El País, el técnico balear alabó la deportividad de los finalistas: "Cualquier aficionado que se hubiera perdido el desenlace de la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y sólo se hubiera podido incorporar en los momentos previos a la entrega del trofeo no habría sido capaz de deducir, por la expresión facial de los dos grandes tenistas, cuál de ellos había logrado el preciado título".

"La sonrisa de Carlos durante toda la ceremonia, sus bonitas palabras hacia Jannik y todo su equipo y familia no hacen sino engrandecer su figura"

En este sentido, destacó la grandeza de ambos, tanto dentro como fuera de la pista: "Con sus distintos estilos en la pista -mucho más creativo y apasionado el de Carlos, más frío y estable pero igualmente demoledor el de Jannik- hay que destacar algo que tienen en común los actuales número 1 y 2 del mundo que los ennoblece no solamente a ellos, sino también al tenis en general: el hecho de que sean capaces de vivir la máxima rivalidad en el terreno de juego y que esto no les impida entender que no son enemigos, sino dos grandes luchadores que aspiran a los mismos altos retos y que se tienen un muy humano aprecio".

Toni Nadal elogió especialmente la actitud del tenista español en la entrega de premios en el All England Club londinense: "La sonrisa de Carlos durante toda la ceremonia, sus bonitas palabras hacia Jannik y todo su equipo y familia no hacen sino engrandecer su figura tanto como lo hizo por su parte el italiano en París".

Menos brillantez de la acostumbrada

El análisis técnico del encuentro fue también claro. Para Toni Nadal, "el partido no fue de la brillantez y espectacularidad a la que nos tienen acostumbrados estos dos jugadores". A su juicio, "tanto el uno como el otro acusaron la tensión del momento en distintas fases del partido y eso dio lugar a porcentajes poco elevados de primeros servicios y a algunos errores evitables de más".

Sobre el desarrollo del juego, Nadal comentó: "El transalpino, con su reciente derrota en Roland Garros todavía fresca en su memoria, acusó un cierto nerviosismo en los momentos decisivos del primer set. Carlos se aprovechó de ello y se adjudicó esta primera manga por 6-4".

En ese momento, el técnico reconoció haber pensado que Alcaraz se impondría: "Tuve la sensación, y creo que igual que yo gran parte del público, de que sería el jugador de El Palmar quien volvería a levantar el trofeo que le acreditase como el segundo ganador más joven de la historia en conseguirlo... por tercera vez consecutiva".

Alcaraz "bajó un poco su intensidad"

Sin embargo, reconoció que "fue él quien no logró afrontar la situación". Considera que Alcaraz "bajó un poco su intensidad, mostró un juego más intermitente y errático y fue perdiendo la fe en sus posibilidades de victoria".

En cambio, destacó que "el italiano serenó su juego, empezó a mostrarse más sólido, incrementó su porcentaje de primeros servicios, atacó con decisión el segundo de Alcaraz y aumentó, también, la velocidad de sus intercambios".

Le faltó variedad en el juego

Toni Nadal remarcó una clave estratégica que, en su opinión, decantó el partido: "Cuando Sinner logra imponer su altísimo y constante ritmo las posibilidades de victoria de sus oponentes, incluso las de Carlos, disminuyen drásticamente".

Además, lamentó que "al murciano le faltó intentar variar un poco más su juego" y puso como ejemplo el partido de Grigor Dimitrov en octavos de final, a quien "sólo una inoportuna lesión le impidió contar con la probabilidad de vencer al italiano".

Finalmente, concluyó: "Los aficionados españoles sólo pudimos asistir a un desenlace que tuvo pocos paliativos: un Jannik que aguantó bien la presión y que imprimió su ritmo y su potencia sin desfallecer hasta el último punto. Sin duda, fue el justo vencedor".

