Jesús Vallejo, nuevo héroe de Albacete: así se anunció su fichaje... ¡con cientos de personas en la calle!

Albacete ha recibido este lunes a Jesús Vallejo con los brazos abiertos. El defensa maño de 28 años ha sido oficializado como nuevo jugador del club albaceteño después de no gozar de protagonismo en los últimos tres años con el Real Madrid. Época en la que también fue cedido al Granada, donde de nuevo solo pudo participar en tres partidos.

Ficha por el Albacete, de Segunda División, para dos temporadas

Vallejo era agente libre tras desvincularse del Real Madrid y, en busca de minutos y titularidad, ha aceptado la oferta del Albacete para jugar en el Carlos Belmonte las dos próximas temporadas.

Incorporación galáctica

No obstante, la cosa no ha quedado ahí, y es que el club manchego llevaba todo el día anunciando que hoy iba a tener lugar un evento muy especial en el pasaje de la posada del Rosario a las 20:30. La afición, como no podía ser de otra manera, intuía que se trataba del anuncio de un nuevo fichaje -el club lleva seis este verano- y acudió en masa.

Locura en la afición: "¡Vallejo, Vallejo...!"

Los seguidores no fallaron, llenaron la calle y a esa hora se puso en marcha una cuenta atrás en una marquesina de publicidad. 18, 17, 16...3, 2, 1... ¡y aparece Jesús Vallejo con la equipación del Albacete! Se desató la locura entre los allí presentes, que comenzaron a gritar, celebrar y corear el nombre del futbolista. "Pura #LocuraporelAlba", tuiteó el club en sus redes sociales mientras publicaba el vídeo del momento.

El defensa central pasará a ser el futbolista con más títulos que jamás ha jugado para el Albacete, 15 en total si contamos los cosechados con el Real Madrid y con la Selección Española, entre los que se encuentran 2 Champions, 4 Mundialitos de Clubes y dos Eurocopas. Eso sí, en el equipo blanco, juntando todas las temporadas (5) en las que formaba parte de la plantilla apenas disputó 35 partidos. No obstante, para muchos queda en el recuerdo su actuación ante el Manchester City en las semifinales de la Champions en 2022, donde salió en los minutos finales y se convirtió en un muro para el ataque citizen.

