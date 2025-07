Lo que le espera a Carlos Alcaraz tras la derrota en la final de Wimbledon

¿Y ahora qué? Carlos Alcaraz puso fin a una racha histórica en la final de Wimbledon, donde cedió su corona ante Jannik Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4). El de San Cándido, número 1 del mundo, se coronó por primera vez en el All England Club y sumó su cuarto grand slam. El murciano frenó una racha de 20 victorias sin fallo en el grand slam británico y una secuencia de 24 victorias que se inició en el Masters 1.000 de Roma, alzando el título en el Foro Itálico, en Roland Garros y en Queen's.

El tenista de El Palmar asumió con optimismo y sacando conclusiones positivas su derrota ante Sinner.

"Es diferente (a París). Una sensación diferente. En los Juegos estaba mal emocionalmente después del partido. Fue muy difícil de aceptar este momento. Ahora, este año he estado en diferentes situaciones de las que he aprendido. Ahora estoy en una posición en la que acepto lo que me llega de la forma que me llega. He perdido una final en un Grand Slam, pero estoy orgulloso de haber llegado a una final. Quiero quedarme con los buenos momentos", apuntó Alcaraz.

Cincinnati y US Open, la posible hoja de ruta de Alcaraz

Ahora la cuestión es saber cuál será la hoja de ruta de Carlos Alcaraz en la parte final de la temporada. Lo primero, eso seguro, será tomarse unos días de descanso antes de volver a la competición. El gran objetivo será el US Open, último grand slam del año que se jugará del 24 de agosto al 7 de septiembre. Pero antes del desembarco en Nueva York, donde Sinner defenderá su corona, hay que ver los torneos que decide jugar el murciano. Arranca la gira de cemento en Estados Unidos, con dos paradas que están marcadas en rojo para los principales tenistas del mundo: Toronto y Cincinnati.

La temporada pasada Carlos Alcaraz no estuvo en el Masters 1.000 de Toronto, donde Jannik Sinner perdió en cuartos de final. Todo apunta a que el murciano tampoco estará en el torneo canadiense, que se juega del 27 de julio al 7 de agosto.

La reaparición del número 2 de la ATP podría producirse en el Másters 1.000 de Cincinnati, del 7 al 18 de agosto. El murciano cayó el año pasado en segunda ronda ante Monfils, por lo que puede ser una buena ocasión para recortar puntos con Sinner, que defiende 1.000 puntos como campeón.

Tras la parada en Cincinnati llegará la hora de la verdad con el US Open. El año pasado Alcaraz cayó en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp, por lo que solo defiende 50 puntos en el grand slam neoyorquino. Sinner defenderá los 2.000 puntos de campeón, otra ocasión de oro para el tenista de El Palmar de reducir la diferencia con el italiano por el número 1 de la ATP.

Tras la disputa del US Open, Carlos Alcaraz jugará la Copa Davis y podría acudir a la Laver Cup, del 19 al 21 de septiembre, antes de defender los 500 puntos que logró el año pasado como campeón en el ATP500 de Beijing en una final increíble ante Sinner. El Masters 1.000 de Shanghái, del 1 al 12 de octubre, y el Másters 1.000 de París Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. La temporada tocará a su fin con las Nitto ATP Finals en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

