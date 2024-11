"Hay lista de espera", el boxeo femenino como poderosa herramienta de superación personal

El boxeo no solo está ganando popularidad por sus beneficios físicos, sino también por su capacidad para aumentar la autoestima. "Las alumnas están encantadas", señala Sebastián Laterza, gerente del Pibe´s Team Club y entrenador principal del curso. "Llevamos tiempo preparando esta actividad, y por fin ha sido posible. Ver a tantas mujeres motivadas e interesadas es un logro para todos", afirma Paz Lago, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Sanxenxo.

Es un deporte que no solo se practica con el cuerpo, sino también con la mente, y en Sanxenxo se ha convertido en un valioso aliado para el empoderamiento de las mujeres. La respuesta a la convocatoria ha superado todas las expectativas. "Ha sido inesperada. Sacamos 15 plazas como experiencia piloto y ahora estamos con una lista de espera de 30", concluye Paz Lago.

"En el boxeo, la técnica es mucho más importante que la fuerza"

Para Reyes Casal, una de las participantes, esta disciplina ha sido una forma de salir de su zona de confort y desafiarse a sí misma. "Es algo que nunca había hecho, creía que iba a levantar pesas, pero el entrenamiento es un 70% cardio. Acabas sudando la gota gorda. Al principio estábamos un poco descoordinadas, pero poco a poco nos vamos conociendo, mejorando y fortaleciéndonos", comenta Reyes.

Entre las 15 alumnas del curso se mueve una joven de 14 años, Eva Limeres, que no solo es una de las promesas del club, sino también una coach, un ejemplo para las participantes más veteranas. Eva, que empezó a entrenar a los 11 años, tiene una habilidad natural para el boxeo. No es raro verla dando directrices o ayudando a sus compañeras a mejorar su técnica. "En el boxeo, la técnica es mucho más importante que la fuerza", explica Eva con una madurez que sorprende para su edad.

Sebastián Laterza, su entrenador, habla con orgullo sobre su evolución: "Eva es una niña con mucho futuro en este deporte. Es muy explosiva, aprende rápido y tiene una gran capacidad técnica. Si le explicas cómo hacer un recto o ejecutar una media cintura, lo agarra enseguida. Si sigue entrenando con esta dedicación, podría competir en campeonatos nacionales".

Eva recuerda con claridad su primer combate, una experiencia que le enseñó no solo a pelear con su oponente, sino también contra sus propios miedos: "Al principio iba súper nerviosa. Me habían dicho que iba a ser algo suave, pero mi compañera no iba tan suave. Empecé mal pero en el segundo asalto me sentí más segura, y acabé remontando". Le enseñó que en el boxeo, al igual que en la vida, la calma, la estrategia y la confianza en uno mismo son claves para superar los momentos difíciles.

Cree firmemente que este deporte es una excelente herramienta de defensa personal para las mujeres. "Nos hace sentirnos más fuertes y seguras de nosotras mismas", sentencia.

