Gustavo Dacal, récord de España en jabalina adaptada tras un año de lucha: "Me volví a sentir atleta"

Gustavo Dacal volvió a sonreír con el lanzamiento de jabalina un año después de superar sus peores momentos. En diciembre de 2022 fue hospitalizado en Veracruz (México), donde entrenaba a jóvenes atletas desde hace una década, tras haber contraído dengue a causa de la picadura de un mosquito. En nueve días se sometió a un total de cuatro operaciones que pusieron en riesgo su vida y una espondilodiscitis -grave infección en la columna vertebral- afectó a la movilidad de sus piernas.

Once meses más tarde y tras un arduo trabajo de recuperación, el gallego volvió a lanzar la jabalina de manera oficial el pasado 12 de noviembre. Fue en Pontevedra, donde 20 años atrás marcó el récord de España, y repitió éxito: anotó nueva plusmarca nacional en jabalina con banco adaptado, con 29,48 metros en la categoría F55. "Fue bonito recordar viejas batallas en esta misma pista. Me volví a sentir atleta", define sobre su último éxito, que quiso compartir "con la gente que me ayudó en la recuperación y en volver a Galicia".

No puede ir a París porque no existe su disciplina

Ahora Gustavo mira al futuro, aunque los Juegos Paralímpicos de París, por desgracia, no son una opción. "En estos Juegos no hay lanzamiento de jabalina en F55", lamenta. Su deseo es seguir entrenando -lo hace online con sus pupilos mexicanos y echa una mano a los más jóvenes en Pontevedra- y subir marcas en el ranking mundial, en el que con su último lanzamiento ya tendría la quinta mejor marca. Solo falta ratificarlo internacionalmente en próximas citas. "No me pongo un techo. Europeos, Mundiales... Y no sabemos si después de París podrían incluir mi categoría en unos Juegos porque va cambiando", apunta esperanzado.

Diez veces campeón de España

Con todo, el diez veces campeón de España no se cierra puertas y ya piensa en probar otras disciplinas. "Estoy coqueteando con el piragüismo. He tenido contacto con un club y con amigos como David Cal y Teresa Portela. A lo mejor pruebo", confiesa. Ese su lema y su mejor terapia. "Es importante tratar de tener siempre la mejor actitud ante los desafíos que puedan venir en la vida. Cuanto mejor actitud tengas, antes vas a salir. He pasado por mucho, sí, pero todavía queda mucho más que puedo conseguir", sentencia.

Ejemplo de superación

Si echa la vista atrás, Dacal recuerda que sus síntomas fueron los habituales para un contagio de dengue. "Recuerdo tener dolor de espalda y fiebre. Me diagnosticaron y me dijeron que en una semana se solía solucionar, pero yo en dos semanas pasé de estar sano a lidiar con cuatro cirugías. Mi vida estuvo en riesgo. De estar sano pasé a pensar en salvar la vida", relata.

En febrero regresó a Galicia y, desde entonces, su recuperación ha sido fulgurante. "Lo que normalmente los fisioterapeutas ven recuperarse en un año o año y medio, yo en tres meses ya estaba dado de alta. Por eso tengo que estar contento de la situación en la que estoy", celebra. "Cuando llegué a Galicia no era capaz de moverme por mí mismo. Ahora como solo, me visto solo... Eso también te ayuda a tener mejor ánimo porque ves que vas consiguiendo pequeñas cosas", sentencia.