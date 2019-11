Zidane responde a Leonardo: "Sólo dije lo que decía Mbappé, que su sueño era jugar en el Real Madrid"

No se arrepiente. Zidane salió a la sala de prensa del Bernabéu y aseguró que volvería a decir lo que dijo sobre Mbappé y su deseo de jugar en el Real Madrid. Una frase que le costó la crítica de Leonardo, director deportivo del PSG.

"No me parece nada lo que ha dicho porque además no dije nada, solo lo que decía el jugador, que un día su sueño es jugar en el Real Madrid y nada más. Luego cada uno hace lo que quiera", aseguro Zidane.

"Simplemente dije lo que Mbappé dijo un día, que su sueño es ponerse la camiseta blanca del Real Madrid, lo diré todos los días. De la reacción de Leonardo no tengo ningún comentario, dice lo que quiere, tiene derecho a hacerlo como yo a decir hoy y siempre lo que quiera", explicó Zidane.

"Bale y James no están disponibles, lesionados no"

El entrenador del Real Madrid también analizó la situación de Bale y James, de baja en los últimos partidos del Real Madrid y convocados por Gales y Colombia, respectivamente.

"No están disponibles, lesionados no. Van a ir con la selección; tienen 5 ó 6 días y a ver si están preparados para jugar con la selección o no. No están preparados para jugar en Eibar. No están disponibles porque no han entrenado con el equipo, un jugador que no entrena con el equipo no está disponible", aseguró el entrenador francés.

"No es decisión técnica. Los jugadores no entrenan todavía con el equipo y por eso no pueden jugar mañana. Van a tener seis días y luego se verá si pueden jugar con sus selecciones. No es técnica. Deciden ellos si pueden entrenar con el equipo", indicó Zidane.