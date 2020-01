Zidane: "Me he preparado para afrontar momentos complicados"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha explicado que se ha preparado" para situaciones complicadas como lo que vive el equipo, a 16 puntos del Barcelona en Liga.

"Me he preparado y bien para eso, incluso para situaciones complicadas. Quiero demostrar que soy también un buen entrenador en los momentos difíciles", explicó Zidane a 'France Football'.

El técnico galo asegura que no le sorprende cuando "las cosas no funcionan tan bien".

"No me sorprende cuando las cosas no van tan bien. Sé reaccionar. Hoy, es cierto, el peligro se palpa, pero yo no voy a cambiar", indica Zidane.

Sobre su futuro en el banquillo del Bernabéu, Zidane asegura que sabe que "no me quedaré diez años".

"No estoy protegido por lo que he hecho como jugador en este club. Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid, así que aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años", asegura Zidane.

Por último, Zidane explica que se aisla de las críticas y la presión que rodea al equipo.

"Las presiones externas no me afectan. Me he puesto un escudo, nada puede molestarme. Soy responsable de muchas cosas. Pero cuando llego a casa, corto, desconecto. Sé que muchos entrenadores nunca pueden dejar el trabajo, yo tengo esa habilidad", afirma Zidane.