Zidane, sobre la nueva lesión de Hazard: "Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa"

La nueva lesión de Eden Hazard se ha colado en la rueda de prensa previa al duelo de Champions ante el Atalanta. Tanto Benzema como Zidane han lamentado la recaída del extremo belga.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa", explicó Zidane.

"Eden no tiene mucha suerte desde que llegó al Madrid, me pone un poco triste por él porque todo el mundo sabe que es un jugador top y que nos podemos ayudar mucho en el campo", lamentó Benzema.

Zidane aseguró que "algo está pasando", al referirse a las continuas lesiones de Hazard desde que llegó al Real Madrid.

"Es un jugador que pocas veces se había lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros", añadió Zidane.

Zidane aseguró entender el cansancio que la afición puede tener por la situación que protagoniza Hazard, camino de dos temporadas sin mostrar su nivel y les pidió un poco más de paciencia.

"Que esperen a Hazard, nuestra afición tiene que esperar porque sabemos el jugador que es y todos queremos verle jugar. Como el club y los jugadores o el entrenador. En este momento no se puede hacer como él quiere, vamos a tener paciencia y a esperar porque de verdad, no sé si conmigo o no porque tiene un contrato largo, lo que quiero con todas mis fuerzas es que la afición pueda ver lo que es como jugador. Va a llegar, tarde o temprano llegará, pero ahora hay que tener paciencia", sentenció Zidane.