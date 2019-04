Zidane: "Cuando llegué hace dos meses todo era bonito, ahora todo parece malo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa que el portugués Cristiano Ronaldo dio explicaciones al cuerpo técnico y a la plantilla por sus declaraciones tras perder el derbi madrileño y aseguró que "es un tema del pasado" y que "todos" están con él.

"Cristiano ha hablado con todos, conmigo y con todos", confirmó Zidane en la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Es un tema del pasado. Sabemos la importancia que tiene y todos estamos con él. El tema está arreglado. Lo más importante es lo que tenemos por delante y esto lo vamos a sacar nosotros, todos juntos dentro, no fuera", añadió. Tras perder ante el Atlético de Madrid, en su defensa Cristiano Ronaldo acabó señalando a varios compañeros del Real Madrid.

"La prensa me molesta, la presión que me meten diciendo que he bajado y por eso lo hace el Real Madrid, pero si todos estuviesen a mi nivel estábamos primeros", aseguró.