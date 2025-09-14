Xabi Alonso, a Gil Manzano tras la expulsión de Huijsen: "Yo no quiero, pero me hacéis pensar mal"

Xabi Alonso terminó desgañitado en la banda y muy enfadado con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta, concretamente con la expulsión por roja directa a Dean Huijsen en el minuto 32. El colegiado extremeño expulsó al central español tras desequilibrar a Oyarzabal cuando este enfilaba portería, pese a que estaba a 30-40 metros de ella y con Militao en paralelo a un par de metros. Nunca acudió al VAR, que tampoco le avisó, y refrendó su decisión sin dudarlo.

Xabi, desgañitado en la banda: "Es increíble, increíble"

Los jugadores madridistas no daban crédito, pero era el tolosarra el que no salía de su asombro en la banda, se quejó ostensiblemente, hizo aspavientos y las cámaras le grabaron mientras repetía "increíble, increíble, es increíble...".

"Yo no quiero pero me hacéis pensar mal..."

Sin embargo, y pese a la victoria blanca por 1-2, el exentrenador del Leverkusen se acercó a Gil Manzano ya con el partido terminado y las cámaras de Movistar captaron la conversación entre ambos: "Jesús, yo no quiero pero me hacéis pensar mal tío, me hacéis pensar mal ¿Pero no has visto que Militao está al lado? Está al lado, a cinco metros de la jugada", dijo Alonso al colegiado.

Además, el técnico vasco cerró la conversación diciéndole esto a Manzano: "Esta va al CTA seguro, va al vídeo seguro", refiriéndose a la revisión de ciertas jugadas polémicas que tendrá lugar tras los partidos y donde se reunirá el CTA con un Comité de Expertos para valorar y analizarlas desde un punto de vista crítico y divulgativo.

El Madrid, muy enfadado, enviará dossier a la FIFA con errores arbitrales

El enfado del club blanco quedó patente nada más terminar el encuentro, y es que fue a través de su televisión oficial donde informó que "está preparando un informe/dossier con los errores y todo lo que aconteció la temporada pasada y los cuatro partidos de esta que se elevará a la FIFA".

Durante la retransmisión del partido los periodistas del club blanco se refirieron así al supuesto error del colegiado: "Ese es Figueroa Vázquez y esto es una vergüenza de competición. Con lo que se acaba de vivir en San Sebastián y los antecedentes que acabamos de ver en imágenes de Gil Manzano y Figueroa Vázquez, lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos", además tildaron la decisión de "vergonzosa" y acusaron a los árbitros y al CTA de "volver a falsear la realidad".

+65 del Barça y -2 del Madrid

Por otra parte, la desesperación del Real Madrid se muestra con un dato que ha salido a relucir en varias ocasiones, y no es otro que una comparación directa del balance de expulsiones de Barcelona y Real Madrid: a lo largo del siglo XXI los culés gozan de un +65 en el balance (65 veces han jugado contra uno o más hombres del equipo rival), mientras que los merengues tienen un balance negativo de -2.

El Madrid, tras la victoria en Anoeta (1-2) sigue siendo el líder en solitario (12 puntos de 12) de la Liga haga lo que haga el Barça hoy ante el Valencia.

