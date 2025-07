Xabi Alonso confirma la vuelta de Carvajal y Militao sin mojarse con Mbappé

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrenta este martes a la Juventus de Turín, dirigida por el Croata Igor Tudor, en el que será el primer partido del técnico tolosarra contra un rival de mayor calibre, después de haberse enfrentado al Salzburgo, Pachuca o el Al-Hilal en fase de grupos.

En palabras del propio técnico madridista, "es un partido muy importante y sabemos que es decisivo. En todo mundial, una vez que se pasa de fase de grupos, llegan los partidos decisivos. Jugamos contra un grande del fútbol europeo, nos exigirá mucho a nivel mental y a nivel de concentración", declaraba Xabi Alonso. Sin embargo, a pesar de que este es uno de los grandes choques de este Mundial de Clubes, el de Tolosa no lo considera "la primera piedra importante".

Tampoco ha querido dar detalles acerca de cómo pretende plantear el partido ante los italianos, sin embargo, si que ha confirmado la vuelta de Dani Carvajal y de Eder Militao a la disciplina del equipo, después de que ambos sufrieran lesiones de larga duración durante la pasada campaña. "Va a ser un plus para el colectivo también sentirlos cerca. Tanto los que están jugando como los que están alrededor tienen un papel muy importante", afirmó, "A nivel competitivo van a necesitar minutos", recalcó.

La incógnita con Mbappé

Con quien no ha decidido mojarse el nuevo entrenador del Real Madrid es con la presencia del francés Kylian Mbappé en el once. Si bien es cierto que, según el propio técnico, el jugador se encuentra "bien" y que hay "muchas posibilidades de que juegue", también afirma que o tomará la "última decisión" hasta el propio día de partido. "No sé cuánto va a jugar, pero hay posibilidades muy altas de que juegue. Es un líder por su impacto e influencia. Necesitamos estar todos comprometidos con la idea colectiva, que todos disfrutemos cuando tengamos el balón o cuando no lo tengamos. Los que estén en el campo lo tienen que hacer, la exigencia es igual para todos los jugadores", añadió.

Ha hecho especial énfasis en esa intensidad y exigencia que supone jugar en un club como el Real Madrid, poniendo de ejemplo a canteranos como Gonzalo García, que recientemente ha gozado de minutos. "La cantera siempre ha dado un gran nivel y tiene que tener la oportunidad. Gonzalo lo está haciendo muy bien y tienen que tener su espacio, pero el Madrid es muy exigente".

También recordó a su predecesor, el italiano Carlo Ancelotti. "Sé que estoy en el sitio en el que quiero estar. La trayectoria de Carlo comparada con la mía es muchísimo más amplia. Estoy tomando el relevo con mucho honor, con mucho orgullo y se lo agradezco. Estamos empezando un proyecto nuevo", avisó.

Por último, habló de un posible cruce con Sergio Ramos y con Monterrey en cuartos. "Con Sergio he tenido muchos partidos juntos, mucha amistad, y me alegro de que siga rindiendo a su edad y que tenga esa vitalidad y esas ganas de seguir jugando. Me alegra mucho y ojalá podamos vernos en cuartos contra ellos", finalizó.

