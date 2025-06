Carvajal confirma su regreso: "Si me sueltan ahí, voy al 100% a nivel de confianza"

Dani Carvajal ha reaparecido en zona mixta con un mensaje optimista sobre su recuperación. El lateral del Real Madrid, que lleva nueve meses sin disputar un partido oficial por una grave lesión de rodilla, aseguró este lunes que está listo para volver a competir y que, si Xabi Alonso lo necesita, está preparado para darlo todo.

"Me conozco y sé que si a mí me sueltan ahí yo voy al 100% a nivel de confianza", apuntó Carvajal ante los medios en la previa del duelo de octavos de final del Mundial de Clubes ante la Juventus.

"Ya podré estar en el banquillo y a disposición del míster y (estoy) muy contento en ese aspecto"

Aunque reconoció que todavía nota la falta de ritmo competitivo, el de Leganés dejó claro que el miedo a una recaída está superado: "Eso está superado", zanjó cuando se le preguntó si dudará en meter la pierna en un partido de máximo nivel.

Carvajal no confirmó si estará disponible este martes en el Hard Rock Stadium de Miami, pero sí desveló que se encuentra plenamente integrado en la dinámica del grupo. "A nivel personal me encuentro muy bien, ya en dinámica de grupo. No sé si al final mañana estaré en la convocatoria, ya podré estar en el banquillo y a disposición del míster y (estoy) muy contento en ese aspecto", explicó.

La Juventus, el rival más fuerte

Sobre el rival, Carvajal fue contundente al valorar a la Juventus de Turín como el rival más exigente al que se ha enfrentado el Real Madrid en este torneo: "Creo que el rival de mañana es un rival más fuerte que los precedentes a este torneo", comentó, aunque recordó que en los partidos anteriores también encontraron dificultades.

Por último, quiso subrayar el enfoque del vestuario de cara al decisivo choque en el Hard Rock Stadium de Miami: "El equipo está mentalizado en la Juventus, en el partido de mañana, y ojalá que podamos estar en cuartos", concluyó.

