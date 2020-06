Vitolo: "Espero que el Atleti cambie la dinámica, confío en Simeone"

El futbolista de Las Palmas Vitolo Machín agradeció que seleccionador Julen Lopetegui le haya mostrado "siempre mucho cariño" y siga contando con él pese a que no esté atravesando su mejor momento en la UD Las Palmas, su 'club puente' al que no se arrepiente de haber llegado antes de recalar a partir de enero en un Atlético de Madrid del que espera que "cambie la dinámica" actual, aunque tiene plena confianza en Diego Pablo Simeone.

"Julen (Lopetegui) siempre me ha mostrado mucho cariño. El, antes de todo lo que pasara, sabía ya la situación y estoy contento por la acogida del seleccionador. Ojalá siga haciendo bien las cosas en mi club para poder seguir con la selección", reconoció Vitolo este miércoles en sala de prensa.

El canario vuelve a una convocatoria tras perderse las dos últimas por lesión y en un momento en el que en Las Palmas "todo pinta mal". "Arrepentido no estoy porque uno, cuando toma las decisiones, se puede equivocar. Yo pensé en seguir jugando y cuando se me dio la oportunidad de jugar en mi tierra y en Primera, era un sueño que yo he cumplido", señaló.

Elogios a Saúl

Pese a su marcha en enero al Atlético de Madrid, el centrocampista le debe "respeto" al conjunto insular. "Amo este club y la verdad que ahora todo pinta mal porque la situación no es nada parecida al año anterior, pero ojalá pueda ayudar y cuando me tenga que ir, ojalá el equipo esté mejor posicionado", aseguró.

Situación similar vive el club rojiblanco, lejos de los resultados de temporadas anteriores. "No voy a negar que veo los partidos del Atlético y de corazón les deseo lo mejor. Espero que cambie la dinámica, aunque veo que están sacando los resultados adelante y en Liga están en una buena posición. Yo confío en el entrenador que tienen porque ha demostrado mucho", confesó.

Precisamente, en esta nueva concentración de 'La Roja', Vitolo ha podido compartir experiencias con uno de sus futuros compañeros, el centrocampista Saúl Ñíguez. "Es un grandísimo jugador y es fácil entenderse con futbolistas así. Fuera del campo tenemos buena relación y no te puedo contar nada mas", comentó el jugador de Las Palmas.

Sin comentarios sobre Hierro

El canario apoyó igualmente a Julen Lopetegui en su afán por contar con jugadores de otras ligas. "Es bueno que el seleccionador vea otras ligas y que siempre haya posibilidad para todos y que el 'mister' tenga por donde elegir", admitió.

Finalmente, eludió opinar sobre la posible vuelta de Fernando Hierro como director deportivo. "Apenas le conozco en persona, solo como jugador y eso ya es decisión de los que tengan que tomarla", zanjó el canario.