Vicente del Bosque, nombrado presidente de la nueva Comisión de la RFEF

Vicente del Bosque, exseleccionador español y campeón del mundo con 'La Roja' en 2010 y de Europa en 2012, ha sido nombrado presidente de la nueva Comisión de supervisión, normalización y representación que creó el CSD hace 5 días con el objetivo de tutelar la RFEF, tal y como ha anunciado en el día de hoy Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

¿Cuáles serán sus tres funciones?

En palabras de la ministra Alegría estos son los tres objetivos de esta nueva Comisión: "En primer lugar, representar al fútbol español; en segundo lugar, velar por la transparencia y el buen hacer del próximo periodo electoral que tiene que vivir la Federación a la vuelta de los Juegos Olímpicos; y en tercer lugar, afrontar con éxito los retos que tiene el fútbol español por delante, especialmente me refiero a la Eurocopa, los JJOO y al diseño del próximo Mundial del 2030", sentenció la socialista.

El CSD pospone su decisión sobre Rocha

Además, el CSD (Consejo Superior de Deportes), presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, ha mantenido una reunión este martes a las 13 horas para valorar la situación y el cargo que ostenta Pedro Rocha desde el pasado viernes: el de presidente de la RFEF. Las conclusiones de la Comisión Directiva es que todavía no quieren tomar una decisión sobre la continuidad o no de Rocha al frente de la RFEF, por lo tanto, la votación se pospone hasta nueva orden.

El CSD no querría precipitarse después de que el TAD pidiera a la Federación 40 documentos que consideran de gran valor para tomar una decisión. Rocha, de momento, seguirá siendo presidente.

El único que consiguió los avales necesarios

El de Cáceres fue nombrado presidente después de ser el único candidato que consiguió los avales necesarios (107 atesoró) "tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas de esta institución que dirige el fútbol español", apuntó la Federación en un escueto comunicado.

Un día antes, el jueves 25 se produjo otra reunión del CSD pero no se sometió a votación la posible suspensión de Pedro Rocha al no ostentar entonces ningún cargo. Ahora, ya con el extremeño como presidente desde el viernes, Rodríguez Uribes ha tenido la potestad de poder someter a votación (no lo ha hecho) su continuidad al haber abierto el TAD un expediente a Rocha y a los miembros de la Comisión Gestora por extralimitarse en sus funciones (falta muy grave). El expresidente de la Federación Extremeña de Futbol, además, pasó de testigo a imputado en la 'operación Brody' en la que se investiga una presunta corrupción en la Federación durante el periodo de mandato de Luis Rubiales (2018-2023).

Rubiales declaró este lunes por primera vez

El propio Rubiales, expresidente del ente federativo, declaró ayer lunes por primera vez como principal investigado en el mencionado 'caso Brody'. El abogado español estuvo casi cuatro horas contestando a las preguntas de la jueza Delia Rodrigo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda.

"En la RFEF siempre obramos desde la excelencia y la legitimidad"

Rubiales podría ser culpable de presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales: "Si tengo que volver volveré, voy a colaborar con la justicia porque soy el primero que quiere que todo se aclare... Hemos hecho una gestión muy buena al frente de la RFEF... y a pesar de que he tenido constantes ataques jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, hemos obrado desde la excelencia y desde la legalidad", dijo el motrileño en una breve declaración a la prensa a la salida del juzgado.

