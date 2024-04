Pedro Rocha elige su nueva Junta Directiva y convoca elecciones el 10 de septiembre

Nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado viernes, Pedro Rocha ha elegido este lunes a su Junta Directiva, el máximo órgano ejecutivo de la institución, con la presencia de un 40% de mujeres entre los veinte miembros, y convocó elecciones para el próximo 10 de septiembre.

De esta manera, 12 hombres y 8 mujeres compondrán el órgano de gobierno federativo, que a través de un comunicado oficial explicó que dio un "paso más" para lograr la "igualdad real en el fútbol" y destacó la presencia de María Ángeles García Chaves como vicepresidenta adjunta.

La Junta Directiva, en su primera reunión, y a propuesta de Pedro Rocha, ha aprobado que el próximo 10 de septiembre se convoquen las elecciones a la Asamblea General, Presidencia y Comisión delegada para el periodo 2024-2028, "iniciándose en esta fecha el periodo electoral".

Miembros de la Junta Directiva

La nueva Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol la forman, además del presidente Pedro Rocha, la vicepresidenta adjunta María Ángeles García Chaves y los vicepresidentes Pablo Lozano Dueñas, Joan Soteras Vigo, Rafael Louzán Abal, Rafael del Amo Arizu y Alejandro Morales Mansito.

Serán vocales José Ramón Cueto Lobo, José Ángel Peláez Montes, Jsoep Sansó Nicolau, Antonio González Fernández, Olga Ventaja Cruz, Eva María Prieto Aguado, Marta Frías Acedo, Olga María Chaves López, Montserrat Altamira Mas, Luis Medina Cantalejo, David Gutiérrez Saiz y Thaïs Henríquez Torres. Eduardo Bandrés Moliné, será el tesorero.

Rubiales declara ante la jueza

Las decisiones de Rocha llegan el mismo día en que Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, ha asegurado que es "el más interesado en que todo se aclare" tras declarar ante la jueza de Majadahonda que investiga por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí y por otros del organismo cuando él lo presidía, entre 2018 y 2023.

"Como dije en su momento me he sometido a su señoría, la jueza, también al ministerio fiscal, y a mis propios abogados, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Me han repreguntado, más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica aquí, voy a estar colaborando. Soy el más interesado en que todo se aclare", declaró a los periodistas.

"Hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena"

"En estos cinco años en los que creo que he trabajado felizmente, he sido un privilegiado trabajando en la Federación, hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena, eso no lo puede poner nadie en duda", dijo a la salida de su declaración en el juzgado número 4 de Majadahonda, en una breve comparecencia sin preguntas.

"Y pues bueno, también he tenido constantes ataques, querellas, etcétera, esta es otra muestra más", siguió Rubiales, "pero desde luego, lo que mantengo, mantendré siempre, y estoy convencido de que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás, ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad".

Rubiales, que empezó a declarar a las 10:15 horas y tras un par de recesos salió más allá de las 14:30, mantuvo la línea ante los periodistas mostrada en el juzgado, donde negó haber pagado comisiones a Gerard Piqué o a su empresa Kosmos por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y también haberlas cobrado. Aseguró, incluso, que con esos contratos "se salvó el fútbol".

