Luis Rubiales declara ante la jueza por presunta corrupción en la RFEF, en directo

Luis Rubiales concedió una entrevista hace semanas a Ana Pastor en un hotel de República Dominicana:

"Jamás he tenido negocios en Arabia. Ojalá, porque mi familia tiene que salir adelante... soy libre y tengo el mismo derecho que todos, y la última vez que hablé con Piqué fue en agosto-septiembre de 2023, y no, no me he llevado ninguna mordida de Piqué", dijo el granadino, después, acerca del acuerdo Supercopa-Arabia, admitió que no se hubiera producido sin Kosmos: "Esta empresa trajo a Arabia Saudí, la oferta de Qatar no era ni una oferta... Era una intención y esta en un momento decae", expresó Rubiales en la entrevista con Pastor.