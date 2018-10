Vicente del Bosque: "La independencia de Cataluña sería un desastre para la Liga española"

El exseleccionador español Vicente del Bosque ha alertado que la independencia de Cataluña sería "un desastre para la Liga Española, puesto que la debilitaría".

Del Bosque, en unas declaraciones a Rac1, se ha referido al premio Blanquerna, otorgado por la Generalitat de Cataluña y que recibirá en Madrid por su personalidad, siempre tendente a posicionamientos públicos favorables al diálogo y la concordia.

"No tengo tanta formación para opinar de asuntos que requieren una mayor preparación, pero no me gustaría que los catalanes se fueran. Lo digo desde la más absoluta tolerancia", ha respondido al ser preguntado sobre el proceso catalán, aunque ha recalcado: "Nunca hemos coartado la libertad de los jugadores de la selección para que se expresen como quieran".

"Ellos (los futbolistas catalanes) han sido siempre muy correctos cuando han estado en la selección. Correctísimos, no tengo ninguna queja ni yo tampoco he hecho nunca ninguna insinuación porque ellos opinaran de determinada manera. En el terreno deportivo y personal han actuado con toda libertad", ha insistido.

"No volveré a entrenar"

El salmantino asegura que no se plantea volver a entrenar. "No volveré a entrenar. Estoy estupendamente y no tengo ninguna nostalgia. Cuando me fui del Real Madrid ya dije que no entrenaría ni al Barça ni al Atlético de Madrid", ha recordado. También se ha referido sobre la situación deportiva de la selección española y ha hablado sobre el Barça, su remontada ante el PSG y el adiós de Luis Enrique.

En cuanto a la selección española, Del Bosque ha comentado que no se ha acabado ningún ciclo. "Ganar es muy difícil. Nosotros tuvimos mucha suerte. Lo lógico era perder y no creo que ahora estemos muy alejados de ganar títulos", ha recalcado. De Luis Enrique ha comentado que ha conseguido tantos títulos que su recuerdo es imborrable.

"Ha sido uno de los entrenadores que mejor rendimiento le ha dado a su club, como entrenador y como jugador. Se irá con toda la gloria", ha dicho. También se ha referido Del Bosque a la remontada conseguida por el Barça ante el PSG: "Me entusiasmó y me gustó que el Barcelona pasara".