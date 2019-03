Vardy: "No fue tan difícil rechazar al Arsenal, quiero estar en el Leicester"

DEJA CLARO QUE SE QUEDA

Jamie Vardy deja claro que su intención siempre ha sido quedarse en el Leicester. El delantero inglés ha admitido que tenía una oferta del Arsenal, pero que no le fue "difícil" rechazarla porque está donde quiere estar. "La decisión no fue tan difícil cuando me paré a pensar. Aquí es donde quiero estar", zanjó, además de referirse al futuro de Mahrez: "Todos queremos que se quede, pero eso lo deben resolver él y el club".