Unai Simón, sobre las palabras de Mbappé: "Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos"

El portero de la selección española de fútbol, Unai Simón, ha comparecido en rueda de prensa este lunes y ha sido preguntado por las palabras de Kylian Mbappé, quien realizó un alegato a favor de Macron pidiendo ir a votar en las elecciones francesas para frenar el avance de Marine Le Pen y la ultra derecha en el país galo los próximos 30 de junio y 7 de julio.

"Kylian es una persona con mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Los jugadores tenemos mucha repercusión y, al final, es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. No sé si deberíamos hacer estas cosas", explicó Unai Simón.

"Soy jugador de fútbol, me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar es de temas deportivos. Y los temas políticos dejarlos a otras personas u otras entidades", afirmó el portero español.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

Este domingo compareció Kylian Mbappé en la previa del estreno de la selección francesa en la Eurocopa 2024 ante Austria y realizó un llamamiento al voto contra la ultra derecha de Marine Le Pen en los comicios franceses, adelantados por Macron tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

"Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante", apuntó la estrella del combinado galo.

"Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión", indicó Kylian Mbappé.

Unai Simón desvela que se operará de la muñeca tras la Euro

En otro orden de cosas, Unai Simón desveló que será operado de la muñeca tras la Eurocopa de Alemania.

"Me operaré después de terminar la Eurocopa, el tiempo de baja habría que hablarlo con el especialista que me opere", indicó el portero español.

"Es algo que no le he querido dar importancia hasta que no termine la Eurocopa porque no me impide jugar, como se ha demostrado a lo largo de la temporada, ni me ha preocupado. Ojalá que sea el 15 de julio cuando tenga que hablar de ello, pero hasta ese momento estoy pensando en la selección", manifestó Unai Simón

"No quiero hablar de la muñeca porque no me genera ningún problema para competir y, cuando termine la Eurocopa, se hablará con más calma", zanfó Unai Simón.

