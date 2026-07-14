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Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"

La estrella de la selección española de fútbol toma la palabra antes de la semifinal del Mundial ante Francia.

Lamine Yamal, en la rueda de prensa en el AT&T Stadium

Lamine Yamal reta a Francia: "Siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto" | Dani Herrero | Javier de Elías | Elena Cedenilla

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En la previa de la histórica semifinal del Mundial 2026 ante Francia, Lamine Yamal ha comparecido ante los medios de comunicación en Dallas y se ha reivindicado ante los que aseguran que su nivel en la Copa del Mundo no está siendo bueno.

"Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel así que no tenéis que esperar nada de mí, pero espero que mañana sea un partido especial", señaló el joven extremo de 19 años.

"No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana", añadió Lamine Yamal.

El futbolista de Rocafonda reconoció que no está preocupado por no haber marcado aún en el Mundial y aventuró "un día especial" ante Francia.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó Lamine Yamal en la rueda de prensa en el AT&T Stadium de Arlington.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".

"Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar aquí"

"(Este partido está) En el 'Top 1', la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar aquí. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Sin duda es el partido más importante que voy a jugar", aseguró el de Esplugas de Llobregat.

Lamine Yamal insistió en su mensaje de que España no debe tener miedo a Francia, un equipo al que ya batieron en las semifinales de la Eurocopa 2024 y las semifinales de la Nations League 2025.

"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", apuntó Lamine Yamal.

"Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido"

"El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó el futbolista del Barcelona.

Además, Lamine Yamal se mostró orgullo de ser una estrella en Estados Unidos, dentro y fuera del césped.

"El fútbol me ha dado la oportunidad de que me puedan conocer en Chattanooga, por ejemplo. Lo valoro mucho, nunca podría haberlo imaginado. Lo valoro mucho y estoy muy orgulloso de ello", admitió Lamine Yamal.

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