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Casillas: "Estamos convencidos de que volveremos a estar en la final del Mundial"

El capitán de la histórica España de 2010 confía en que 16 años después se repita la historia.

Iker Casillas, en la Casa de España en Dallas

Casillas: "¿Por qué no soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta?" | Antena 3 Deportes

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reunió en Dallas a leyendas de la selección y campeones del Mundial 2010, liderados por Iker Casillas, el hombre que levantó al cielo de Johannesburgo la Copa del Mundo el 11 de julio de 2010. Dieciséis años después, la España de Rodri y Lamine Yamal buscan ante Francia la clasificación para la segunda final de la Copa del Mundo en la historia del fútbol español.

El exportero español puso en valor lo logrado por el equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

"Es un día muy especial porque España se ha vuelto a meter en unas semifinales del Mundial. Volver a vivir momentos mágicos y maravillosos que tuvimos en nuestra cabeza y nuestra piel es algo que nos hace sentir muy orgullosos", explicó Casillas.

El exguardameta de Móstoles reconoció confiar en la actual selección española de fútbol.

"Estamos convencidos de que mañana volveremos a estar en la final del Mundial y soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta. De mi parte y de la de todos mis compañeros que algún día vestimos esa camiseta y ayudamos a cumplir sueños, muchas gracias y ¡que viva España!", indicó Casillas.

Louzán: "Este martes vamos a por otra final"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, agradeció a Casillas y otras leyendas como Jesús Navas, Pepe Reina y Fernando Llorente "acompañarnos en un reto histórico para España".

"Este martes vamos a por otra final. Hay muchos partidos de fútbol durante una año, pero el de mañana será uno de esos partidos para la historia entre dos de las mejores selecciones del mundo", explicó Louzán.

"Ya hemos logrado algo histórico, al clasificarnos por segunda vez en nuestra historia para una semifinal de la Copa del Mundo, algo muy difícil de lograr", recordó el presidente de la RFEF.

"Lo han logrado Luis de la Fuente y todo un elenco de jugadores fantásticos. Son formidables como personas y como jugadores. Y nos tenemos que sentir extraordinariamente orgullosos; como de los que nos acompañan, que fueron campeones del mundo, y muestran su compromiso y lealtad con una selección que nos ha dado tanto", concluyó Rafael Louzán.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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