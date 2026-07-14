Didier Deschamps: "Sí, confirmo que España es la favorita"

Didier Deschamps lo tiene claro o, al menos, eso es lo que aseguró en la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 ante España. El seleccionador galo considera que la actual campeona de Europa es la favorita en el duelo de Dallas.

"Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos", señaló Deschamps.

"Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen mucha calidad a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un 'poquito' en saber defender bien. Con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular", añadió el seleccionador francés.

Didier Deschamps también admitió que no cree que los dos últimos precedentes (semifinales de la Eurocopa 2024 y Nations League 2025) puedan influir en el desarrollo de la semifinal de hoy del Mundial.

"Hubo una verdad sobre el césped con los jugadores que disputaron esos partidos, pero no todos los jugadores son los mismos. Esto no es ningún tipo de revancha. El pasado, pasado es. Sí, nos ganaron esos dos partidos, pero yo miro ya al partido de mañana. Se trata de una semifinal de un Mundial. No quiero restar importancia a los últimos dos partidos, pero estamos ahora en otro nivel, en otra instancia", recalcó el seleccionador galo.

"Somos conscientes de la calidad de los jugadores españoles y que les encanta dominar con la pelota y que les gusta también presionar y si solo han concedido un gol es porque es muy difícil recuperar la pelota cuando se ha perdido. Vamos a ver quién quiere y necesita la pelota y quién trata de complicarle las cosas al rival", analizó Deschamps.

"La clave es si nuestros jugadores pueden marcar la diferencia sobre el campo"

El técnico francés se refirió a Lamine Yamal y su "enorme calidad", pero hizo hincapié en los "jugadores de gran calidad" que tiene Francia, calificando como "bendito problema" que tenga problemas para configurar su once.

"Enfrentarse en uno contra uno contra uno de mis jugadores, tampoco es una tarea fácil", avisó Deschamps.

"La clave es si nuestros jugadores pueden marcar la diferencia sobre el campo. Tenemos que tratar de contrarrestar la calidad y los puntos fuertes de nuestro rival, pero tenemos muchas soluciones", advirtió el seleccionador de Francia.

Didier Deschamps no aclaró si Aurelién Tchouameni, ausente en octavos y cuartos de final, será titular ante España.

"Aurelien no jugó los dos últimos partidos, porque el riesgo era elevado. Está mejor, pero no está recuperado al ciento por ciento. Es una semifinal y jugó hace 15 días su último partido. Lo importante es que está con nosotros. Ahora está disponible", explicó Deschamps.

El que sí está listo para medirse a España es Kylian Mbappé, según confirmó el propio Deschamps.

"¿Tú has visto que no se entrenase?. Tiene derecho a no estar diez minutos, como cualquier jugador", concluyó Deschamps.

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