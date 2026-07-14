Francia - España: Horario, alineaciones y dónde seguir en directo el partido de semifinales del Mundial 2026

España y Francia, países vecinos y rivales históricos, se medirán por un puesto en la gran final del Mundial 2026 en el que es seguramente el partido por excelencia a nivel europeo. Inglaterra y Argentina protagonizarán el otro cruce de semifinales en lo que volverá a ser un nuevo episodio en su 'rivalidad' deportiva (el famoso gol de la 'mano de Dios' de Maradona en 1986) y también a nivel geopolítico, con la disputa por las Malvinas cuatro años antes (1982).

No obstante, españoles y galos se verán las caras en un gran escenario después de que La Roja se impusiera en los dos últimos encuentros: semifinales de la Nations League 2025 (5-4) y semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1). Es más, la última gran victoria de los franceses ante España tuvo lugar en la final de la Nations League 2021 (2-1), y antes de esa habría que remontarse a los octavos de final del Mundial 2006.

Francia y España, los rivales a batir en el fútbol europeo

Con el permiso de Inglaterra, segunda del ranking FIFA y que llegó a la final de la última Eurocopa, y Portugal, España y Francia se han mostrado como los rivales a batir en el fútbol europeo de selecciones en el último lustro.

La Francia de Mbappé da miedo

En el presente Mundial son las dos selecciones que más han convencido, siendo la Francia de Mbappé un rodillo en fase de grupos y venciendo con relativa comodidad en las eliminatorias: 3-0 a Suecia en 1/16 y 2-0 a Marruecos en cuartos (a Paraguay solo pudo ganarle 1-0 en octavos). El delantero del Madrid sigue siendo letal en los Mundiales, en este acumula ocho tantos -los mismos que Messi- y ha repartido tres asistencias pese a no haber jugado todos los minutos. Los de Deschamps poseen el ataque más mortífero del planeta: Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Rabiot...

España, sin tanto 'nombre' pero igual o más efectiva

No obstante, España, sin tanto 'nombre' y sin las cifras goleadoras que manejan los atacantes franceses, se ha establecido en la élite tras haber ganado la última Eurocopa y la Nations League de 2023. Con Lamine como hombre diferencial pero siendo Oyarzabal y Mikel Merino los hombres que aportan ocasiones y goles, siendo muchos de ellos decisivos. Es en la medular, con Pedri, Rodri y Fabián, donde se origina gran parte de la superioridad española durante los partidos, e igual de compensadas están ambas bandas con jugadores con recursos y llegada como son Cucurella y Porro. Cubarsí se ha asentado en esta Copa Mundial y Laporte, pese a su actual periplo en Arabia, forma una pareja defensiva que solo ha encajado un tanto en los seis partidos del torneo.

Alineaciones del Francia-España

Estos son los posibles onces de Didier Deschamps y Luis de la Fuente para el partido de semifinales:

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba; Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doue y Mbappé.

España: Simón; Cucurella, Cubarsí, Laporte, Porro; Rodri, Pedri, Baena; Olmo, Lamine y Oyarzabal.

Horario y dónde seguir en directo el España-Francia de semifinales

España (3ª ranking FIFA) y Francia (1ª) protagonizarán la primera semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio a las 21:00 (horario en España) en el AT&T Stadium de Texas, con capacidad para casi 100.000 espectadores.

Un partido que puedes seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora.

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